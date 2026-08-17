PRVA dama SAD Melanija Tramp nastavlja da promoviše ponovno spajanje ruske i ukrajinske dece odvojene od porodica.

Foto: Andrew Leyden/ZUMA / SplashNews.com / Splash / Profimedia

Kiril Dmitrijev, specijalni predstavnik ruskog predsednika za investicije i ekonomsku saradnju sa inostranstvom, pisao je o tome na društvenoj mreži X.

Prema njegovim rečima, Melanija Tramp igra važnu ulogu u međunarodnim humanitarnim i mirovnim aktivnostima.

U ponedeljak je, uz njenu pomoć, došlo do još jednog ponovnog spajanja deteta sa njegovom porodicom.

Dmitrijev je dodao da je u budućnosti planirano još nekoliko sličnih događaja.