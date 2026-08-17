Svet

PRIZNANJE MOSKVE: Melanija Tramp pomaže u ponovnom spajanju dece iz Rusije i Ukrajine

Novosti online

17. 08. 2026. u 18:54

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PRVA dama SAD Melanija Tramp nastavlja da promoviše ponovno spajanje ruske i ukrajinske dece odvojene od porodica.

ПРИЗНАЊЕ МОСКВЕ: Меланија Трамп помаже у поновном спајању деце из Русије и Украјине

Foto: Andrew Leyden/ZUMA / SplashNews.com / Splash / Profimedia

Kiril Dmitrijev, specijalni predstavnik ruskog predsednika za investicije i ekonomsku saradnju sa inostranstvom, pisao je o tome na društvenoj mreži X.

Prema njegovim rečima, Melanija Tramp igra važnu ulogu u međunarodnim humanitarnim i mirovnim aktivnostima.

U ponedeljak je, uz njenu pomoć, došlo do još jednog ponovnog spajanja deteta sa njegovom porodicom.

Dmitrijev je dodao da je u budućnosti planirano još nekoliko sličnih događaja.

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