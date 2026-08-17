PRIZNANJE MOSKVE: Melanija Tramp pomaže u ponovnom spajanju dece iz Rusije i Ukrajine
PRVA dama SAD Melanija Tramp nastavlja da promoviše ponovno spajanje ruske i ukrajinske dece odvojene od porodica.
Kiril Dmitrijev, specijalni predstavnik ruskog predsednika za investicije i ekonomsku saradnju sa inostranstvom, pisao je o tome na društvenoj mreži X.
Prema njegovim rečima, Melanija Tramp igra važnu ulogu u međunarodnim humanitarnim i mirovnim aktivnostima.
U ponedeljak je, uz njenu pomoć, došlo do još jednog ponovnog spajanja deteta sa njegovom porodicom.
Dmitrijev je dodao da je u budućnosti planirano još nekoliko sličnih događaja.
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