ZELENSKI NASTAVLJA ČISTKU U VSU: Spremaju se kadrovske odluke za jačanje odbrane

UKRAJINSKI predsednik Volodimir Zelenski izjavio je danas da se pripremaju kadrovske odluke za jačanje odbrane u oblastima koje su pod najintenzivnijim ruskim napadima.

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Zelenski je u objavi na Fejsbuku rekao da je to najavio nakon što je od ministra odbrane Jevgenija Hmare primio izveštaj o zaštiti ukrajinskih gradova, zajednica i logistike na prvoj liniji fronta od ruskih dronova, prenosi Ukrinform.

-Potrebno je da povećamo resurse za to. Zajedno sa vrhovnim komandantom Oružanih snaga Ukrajine utvrdili smo koji dodatni organizacioni koraci bi mogli da ojačaju našu odbranu u ovim najintenzivnijim oblastima. Odlučio sam da pripremim kadrovska rešenja koja je predložio vrhovni komandant, rekao je Zelenski.

Foto: Telegram printskrin/Minoboronы Rossii

On je kazao da je dobio najnovije podatke o akcijama ruske vojske na frontu u Donjeckoj oblasti, Kostantinovki, slavjanskom pravcu i Pokrovskom, kao i da se pripremaju "kontramere".

Zelenski je dodao da je sa ministrom odbrane razgovarao i o statusu operacija napada dugog dometa za prvu polovinu avgusta, kao i da su utvrđeni prioriteti dubokih udara u Rusiji za naredne nedelje i za septembar.

Naveo je da "potvrđeni ruski gubici dokazuju ispravnost pravca" ukrajinskog kursa za napade dugog dometa na teritoriji Rusije.

(Tanjug)

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