NASTAVLJENI NAPADI NA ODESU: Ruske oružane snage pogodile ukrajinski teretni brod sa oružjem
TERETNI brod koji je dopremao oružje i municiju za ukrajinske snage, kao i skladišta vojne opreme, pogođeni su u luci Odesa, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije.
Kako se navodi, ruske oružane snage nastavljaju da izvode udare na brodove i lučku infrastrukturu koju koristi Ukrajina.
-Tokom dana, dronovi i visokoprecizno oružje pogodili su teretni brod u luci Odesa, koji je isporučivao oružje i municiju za ukrajinske trupe, kao i skladišta vojne opreme, navodi se u saopštenju.
Ranije danas ruska vojska je napala logistiku i infrastrukturu ukrajinskih oružanih snaga, prema saopštenju Ministarstva odbrane.
Na obodu Odese, dronovi Geran-4 uništili su logistički centar Nova Pošta.
U Dnjepropetrovskoj oblasti pogođen je depo bespilotnih letelica (BPLO) ukrajinskih oružanih snaga.
U DNR je uništen privremeni punkt raspoređivanja ukrajinskih jedinica.
(sputnikportal.rs/RVvoenkor)
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