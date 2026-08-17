Svet

NASTAVLJENI NAPADI NA ODESU: Ruske oružane snage pogodile ukrajinski teretni brod sa oružjem

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

17. 08. 2026. u 18:39

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TERETNI brod koji je dopremao oružje i municiju za ukrajinske snage, kao i skladišta vojne opreme, pogođeni su u luci Odesa, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije.

НАСТАВЉЕНИ НАПАДИ НА ОДЕСУ: Руске оружане снаге погодиле украјински теретни брод са оружјем

Foto: Skrinšot Jutjub/Kanal13

Kako se navodi, ruske oružane snage nastavljaju da izvode udare na brodove i lučku infrastrukturu koju koristi Ukrajina.

-Tokom dana, dronovi i visokoprecizno oružje pogodili su teretni brod u luci Odesa, koji je isporučivao oružje i municiju za ukrajinske trupe, kao i skladišta vojne opreme, navodi se u saopštenju.

Ranije danas ruska vojska je napala logistiku i infrastrukturu ukrajinskih oružanih snaga, prema saopštenju Ministarstva odbrane.

Na obodu Odese, dronovi Geran-4 uništili su logistički centar Nova Pošta.
U Dnjepropetrovskoj oblasti pogođen je depo bespilotnih letelica (BPLO) ukrajinskih oružanih snaga.

U DNR je uništen privremeni punkt raspoređivanja ukrajinskih jedinica.

(sputnikportal.rs/RVvoenkor)

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