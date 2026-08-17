RASPAD SISTEMA: Veliki gubici ukrajinske vojske u Sumskoj oblasti
BORCI Oružanih snaga Ukrajine iz 76. puka veze, koji su upućeni na front, pretrpeli su gubitke i našli se u okruženju u Sumskoj oblasti, saopštili su za Sputnjiku izvori iz ruskih bezbednosnih struktura.
- Kako bi zadržala položaje u Krasnopoljskom rejonu, komanda 14. armijskog korpusa Oružanih snaga Ukrajine nastavlja praksu pridruživanja pripadnika jedinica veze iz 76. puka borbenim grupama 119. brigade teritorijalne odbrane - naveo je izvor agencije.
Prema njegovim rečima, rođaci vojnika koji su pridruženi tim jedinicama saopštili su da je poslednja grupa opkoljena i da je pretrpela gubitke, dok su preživeli ostali bez snabdevanja.
U Sumskoj oblasti deluje ruska grupa snaga „Sever“. Prema podacima ruskog Ministarstva odbrane, ukrajinske snage su tokom proteklog dana izgubile do 200 vojnika, jedno borbeno oklopno vozilo, 12 automobila i jedno artiljerijsko oruđe.
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