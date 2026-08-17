FATMACEUT OBJASNO: LJudi to moraju da znaju o lekovima
FARMACEUT Đorđe Predić upozorio je danas na sve rašireniju upotrebu lekova namenjenih za lečenje dijabetesa poput Ozempika, Vigora ili Mounjara, za gubitak kilograma, odnosno za mršavljenje, naglašavajući da njihova primena nije bezazlena posebno kada se koriste bez odgovarajuće medicinske procene.
On je za K1 rekao da su ovi lekovi namenjeni da smanje glukozu u krvi i da oni koji ih koriste za mršavljenje otimaju ove lekove onima kojima su preko potrebni, odnosno dijabetičarima.
Predić je naveo da su neki ljudi spremni da za ove preparate izdvajaju ogromne iznose koji su čak nekoliko stotina hiljada dinara za desetak ampula.
-Ne znaju uzrok gojaznosti, a posežu za ovim lekovima. Hoće pritiskom na dugme da reše problem. Neće i ne može to tako, rekao je on.
Posebno zabrinjavajuće je, kako je naglasio, i to što pojedini medicinski radnici koriste ove lekove za mršavljenje.
Prema rečima Predića, problem gojaznosti ne može da se reši jednostavnim posezanjem za terapijom.
On je objasnio da pomenuti lekovi mogu da utiču na apetit i metabolizam, ali da ne rešavaju uzroke zbog kojih se osoba goji.
Promena načina ishrane i životnih navika, kako smatra Predić je ključna u celoj priči mršavljenja.
-Ljudi treba da znaju istinu zašto se goje. Ovde jedna zavisnost leči drugu zavisnost, zaključio je farmaceut.
(Tanjug)
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