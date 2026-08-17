ZBOG DIREKTIVE EU: Italijanske monahinje suočene sa gubitkom plaže kojom su upravljale

GRUPA italijanskih monahinja iz reda Suore di Karita di Santa Marija suočava se sa gubitkom kluba i peščane plaže u italijanskom primorskom gradu Spotornu, kojom su u dobrotvorne svrhe upravljale od 1946. godine, zbog direktive Evropske unije po kojoj za koncesiju privatne plaže moraju da učestvuju na javnom tenderu.

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Monahinje su do sada decenijama iznajmljivale ležaljke i suncobrane na delu peščane plaže dugačke 50 metara u banji Đino Garoneu, odmaralištu na plaži u ligurskom primorskom gradu Spotornu, i poslovale su slično kao i hiljade drugih privatnih objekata za koncesije na plaži, ali su bile izuzete od standardnih komercijalnih pravila, jer su prihod koristile u dobrotvorne svrhe, prenosi Gardijan.

Nakon što je promenjen propis koji reguliše korišćenje plaže za socijalne misije, gradonačelnik Spoturna, Matija Fiorini je obavestio monahinje da će koncesija biti preklasifikovana kao "besplatno opremljena plaža" i da će, ako žele da nastave da je vode, morati da se prijave na javnom tenderu.

-Naša je. Zašto opština želi da nam oduzme plažu? Ako to urade, nećemo moći ni vrtić da održimo u funkciji, kazala je monahinja Miranda.

“Besplatno opremljena plaža" znači da je pristup njoj potpuno besplatan i da ljudi mogu da odluče da plate malu sumu za iznajmljivanje ležaljki i suncobrana ako žele, što bi bilo znatno manje profitabilno za monahinje, koje tim sredstvima finansiraju rad vrtića i letnjeg kampa na plaži.

Raspisivanjem tendera za koncesiju Spoturno bi bio među prvim opštinama u Italiji koje će ispuniti rok, u skladu sa direktivom EU o koncesiji plaža, da do 30. juna 2027. godine mora da se raspiše javni tender za koncesije za privatne plaže.

Kako je najavljeno, tender za koncesiju privatnih plaža u Spoturnu bi trebalo da bude raspisan na jesen.

(Tanjug)

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