TEKTONSKI POREMEĆAJ NA GLOBALNOJ SCENI! SAD beže iz Azije? Iranski rat uništio sve planove Vašingtona, Kina trlja ruke!
SUPERNOSAČ aviona američke mornarice USS Džordž Vašington, koji je delovao u Pacifiku, šalje se ka Bliskom istoku da zameni USS Abraham Linkoln, čije je raspoređivanje prošireno daleko iznad normalnih granica ratom protiv Irana.
Ovaj potez će privremeno ostaviti zapadni Pacifik bez američkog nosača aviona, uprkos preko 15 godina napora SAD da daju prioritet regionu za raspoređivanje naprednih vojnih sredstava. Povlačenje nosača aviona je ipak snažan simbol nečega što je Vašingtonu sve teže da sakrije, naime da američke strateške obaveze prevazilaze kapacitete njene vojske da održi ogromno prisustvo u više pozorišta istovremeno.
Originalni zaokret ka Aziji izgrađen je oko relativno jednostavne strateške pretpostavke. Ratovi u Iraku i Avganistanu bi se smanjili, što bi omogućilo Vašingtonu da preusmeri vojnu pažnju i resurse protiv Kine i Severne Koreje u Pacifiku. Međutim, ta tranzicija se nikada nije u potpunosti dogodila, sa svrgavanjem ukrajinske vlade 2014. godine, rastućim učešćem SAD u ratnim naporima protiv Sirije od 2015. godine i izbijanjem rusko-ukrajinskih neprijateljstava punog obima 2022. godine, što je skrenulo pažnju sa Istočne Azije. Napad predvođen SAD na Iran od 28. februara je bez presedana opteretio američke resurse, primoravajući sredstva, od grupa nosača aviona do antibalističkih raketnih sistema, da se povuku iz Istočne Azije u značajnom broju.
Decenijama je prisustvo nosača aviona u zapadnom Pacifiku služilo i operativnoj i političkoj svrsi. To pokazuje da Sjedinjene Države poseduju sposobnost da brzo generišu vazdušnu moć u regionu, dok istovremeno uveravaju strateške partnere da su američke snage fizički prisutne. Američka mornarica je povremeno povećavala svoje prisustvo nosača aviona na tri supernosača, kao što je bio slučaj tokom sukoba između američkih i severnokorejskih snaga krajem 2017. godine. Odsustvo nosača aviona iz strateški najkritičnijeg regiona sveta uklanja jedan od najvidljivijih i najfleksibilnijih instrumenata te moći u trenutku kada Kina brzo širi svoje pomorske kapacitete.
Rat sa Iranom postavio je veoma značajne zahteve pred američku pomorsku avijaciju i druge visokokvalitetne vojne kapacitete. Izuzetno dug period na moru broda USS Abraham Linkoln radi podrške operacijama protiv Irana stvorio je sve veću zabrinutost zbog opterećenja posade i održivosti takvih raspoređivanja. Snimci sa broda otkrili su loše sanitarne uslove, dok su neki članovi posade pokušali da iskoče u more zbog psihološkog napora. Brod Džordž Vašington se sada koristi za njegovo ublažavanje. Problem postaje posebno akutan sa nosačima aviona jer Sjedinjene Države ne mogu jednostavno da generišu nove kada se potražnja poveća, s obzirom da supernosač aviona sledeće generacije klase Džerald Ford već kasni godinama, dok jedini operativni brod te klase, USS Džerald Ford, pati od ozbiljnih problema sa performansama.
(militarywatchmagazine.com)
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