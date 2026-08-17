MAFIJA OPLJAČKALA MUZEJ? Krađa slika Antonela da Mesine mogla da bude povezana sa organizovanim kriminalom

GRADSKI sekretar za kulturu u Mesini, na severoistoku Sicilije, Enco Karuzo izjavio je danas da bi krađa četiri slike renesansnog majstora Antonela da Mesine mogla da bude povezana sa organizovanim kriminalom.

Foto: Tanjug/AP Photo/Gregorio Borgia

Karuzo je rekao za Rojters da je teško objasniti kako su lopovi uspeli da za svega nekoliko minuta iznesu umetnička dela bez detaljnog poznavanja rasporeda muzeja.

-Ovo je veoma, veoma čudan slučaj, kazao je Karuzo.

Krađa, izvršena u subotu uveče, šokirala je Italiju i oživela sećanja na nestanak Karavađovog remek-dela iz crkve u Palermu 1969. godine, zločin koji se decenijama dovodi u vezu sa sicilijanskom mafijom Koza nostra i nikada nije rasvetljen.

Prema Karuzovim rečima, ukradena dela Antonela da Mesine toliko su poznata da ih je gotovo nemoguće prodati čak i na crnom tržištu, zbog čega postoji mogućnost da budu iskorišćena kao sredstvo ucene ili zalog u kriminalnim poslovima.

-Mafija? Moguće je da pokušaju da ucenjuju samu državu kako bi vratili slike. To su načini delovanja kriminalnog sveta o kojima obični ljudi malo znaju, rekao je Karuzo.

On je dodao da bi slike mogle da posluže i kao svojevrsna valuta ili garancija unutar kriminalnog podzemlja.

Lopovi su ušli u Regionalni muzej Akaskina u Mesini dok je grad obeležavao versku svetkovinu koja je na ulice privukla hiljade ljudi.

Provala je otkrivena tek oko dva sata kasnije, kada su turisti pronašli dve Antonelove slike, koje su lopovi očigledno odbacili, naslonjene na ogradu muzeja.

Predsednik regionalne vlade Sicilije Renato Šifani saopštio je da su video-nadzor i alarmni sistem muzeja radili bez prekida, kao i da je pokrenuta interna istraga kako bi se utvrdilo da li je neko od zaposlenih umešan u krađu.

Karuzo je izrazio sumnju u profesionalnost lopova, ističući da su dve slike ostavljene na ulici.

-Možda nisu očekivali da su toliko teške. Reč je o drvenim panelima, njih nije lako ukrasti kao platno koje može da se iseče iz rama, rekao je on.

Karuzo je dodao da bi profesionalni kradljivci umetnina verovatno pažljivije rukovali delima vrednim desetine miliona evra, napominjući da slike nisu bile ni na koji način zaštićene tokom krađe.

Specijalna jedinica italijanske policije za zaštitu kulturnog nasleđa preuzima istragu u Mesini, samo tri dana nakon što je pomogla u pronalaženju slika Renoara, Matisa i Sezana ukradenih ranije ove godine iz muzeja kod Parme.

Iako rimska jedinica ima zavidan uspeh u pronalaženju nestalih remek-dela, Sicilija i dalje pamti nerešen slučaj nestalog Karavađa, navodi Rojters.

-Imam osećaj da lopovi kriju Antonelove slike dok se situacija ne smiri. A možda su ih odmah prebacili morskim putem, rekao je Karuzo, podsećajući da se muzej nalazi u blizini Mesinskog moreuza.

On je izrazio nadu da će se slike pre ili kasnije pojaviti.

(Tanjug)

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