RUSIJA UPOZORAVA LONDON: "Britanska podrška Ukrajini imaće posledice"
RUSKA ambasada u Londonu nakon izveštaja o britanskim dronovima na Ruskoj Federaciji rekla je za RIA Novosti da će London biti odgovoran za svoje akcije.
Prošle nedelje, list Tajms je objavio da je Ukrajina počela da koristi bespilotne letelice britanske proizvodnje za udar duboko u teritoriju RossiiRusije.
- Ove akcije Londona će neizbežno imati posledice na koje će morati da odgovori. Što je dublje učešće u sukobu i značajnija podrška Kijevskoj terorističkoj mašini, to će cena biti veća- saopštila je ambasada.
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