RUSKA ambasada u Londonu nakon izveštaja o britanskim dronovima na Ruskoj Federaciji rekla je za RIA Novosti da će London biti odgovoran za svoje akcije.

Foto: Tanjug/Alexander Kazakov/Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP

Prošle nedelje, list Tajms je objavio da je Ukrajina počela da koristi bespilotne letelice britanske proizvodnje za udar duboko u teritoriju RossiiRusije.

- Ove akcije Londona će neizbežno imati posledice na koje će morati da odgovori. Što je dublje učešće u sukobu i značajnija podrška Kijevskoj terorističkoj mašini, to će cena biti veća- saopštila je ambasada.



(Ria Novosti)