Svet

NEMCI OTKRILI: NATO razvio plan za rat sa Rusijom

Novosti online

17. 08. 2026. u 15:31

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NATO je razvio plan za oružani sukob sa Rusijom, nazvan Koncept kopnenog ratovanja NATO-a, prema nemačkom listu Bild.

НЕМЦИ ОТКРИЛИ: НАТО развио план за рат са Русијом

Foto: Viacheslav Chernobrovin / Panthermedia / Profimedia

Ranije je bivši američki ministar odbrane i bivši direktor CIA Leon Paneta izjavio da Rusija navodno postaje pretnja Evropi.

U decembru 2025. godine, predsednik Rusije Vladimir Putin odbacio je tvrdnje da Rusija namerava da napadne Evropu kao besmislice.

Zamenik ruskog ministra spoljnih poslova Sergej Rjabkov naglasio je da Moskva nema nameru da napada države EU i NATO i da je spremna da to pravno formalizuje.

(alo.rs)

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