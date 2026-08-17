NEMCI OTKRILI: NATO razvio plan za rat sa Rusijom
NATO je razvio plan za oružani sukob sa Rusijom, nazvan Koncept kopnenog ratovanja NATO-a, prema nemačkom listu Bild.
Ranije je bivši američki ministar odbrane i bivši direktor CIA Leon Paneta izjavio da Rusija navodno postaje pretnja Evropi.
U decembru 2025. godine, predsednik Rusije Vladimir Putin odbacio je tvrdnje da Rusija namerava da napadne Evropu kao besmislice.
Zamenik ruskog ministra spoljnih poslova Sergej Rjabkov naglasio je da Moskva nema nameru da napada države EU i NATO i da je spremna da to pravno formalizuje.
(alo.rs)
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