KIJEV GA PROGLASIO ZA IZDAJNIKA, A UBILA ELITNA PROSTITUTKA: Šagajev predao brod, pa prešao na rusku stranu, poginuo tokom eksplozije

RUSKA eskort dama optužena je za atentat na visokopozicioniranog ukrajinskog oficira koji je prešao na rusku stranu i poginuo tokom eksplozije bombe koja se nalazila u kanti za smeće.

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Margarita Reut (32) uhapšena je u Sevastopolju na Krimu nakon što je prošlog četvrtka u eksploziji ubijen Robert Šagejev - oficir ruske Crnomorske flote koji je u Ukrajini bio tražen zbog veleizdaje, piše "Njujork post", a prenosi "Jutarnji list".

Eksplozija, za koju se navodi da je izvedena po nalogu Kijeva, ubila je 49-godišnjeg komandanta na licu mesta. Silazio je niz stepenice kada je kanta za smeće pored njega eksplodirala.

Prethodno je obavljao dužnost komandanta ukrajinskog broda Zaporožje, jedine kijevske podmornice tokom ruske intervencije na Krim 2014. godine. Šagejev se tada hvalio da će njegova jedinica izdržati do samog kraja, a kasnije je predao brod i prešao u rusku vojsku.

Reut je priznala krivicu i pritvorena je pod optužbom za "terorizam koji je doveo do smrti". Ruski mediji navode da je hladno odgovorila "ne" kada su je pitali da li žali zbog ubistva, kao i da je planirala da pobegne iz zemlje nakon atentata.

Ko je Margarita Reut

Reut je navodno radila i kao biolog, proizvodeći vaginalete sa cvetnim aromama. Rođena je u Jaroslavlju, gradu koji se nalazi oko 260 kilometara severoistočno od Moskve. Pre toga je živela i u Sočiju, crnomorskom letovalištu, i često je posećivala Krim.

Nije jasno kada ili kako je postala agent ukrajinske obaveštajne službe. Prethodno je bila uhapšena u julu 2025. godine jer je u vozu vikala: "Rusi, tako vam i treba!", nakon što su se proširile vesti o napadu ukrajinskog drona na železničku stanicu u ruskoj Rostovskoj oblasti.

Ruski mediji pišu da bi mogla da se suoči sa kaznom od 30 godina zatvora ako bude osuđena za napad, piše "Njujork post".

(Jutarnji list)