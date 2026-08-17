BRITANSKI DRONOVI DUBOKO U TERITORIJI RUSIJE: Ukrajina koristi nove mlazne letelice za napade na rafinerije

UKRAJINSKE oružane snage počele su da koriste britanske dronove dugog dometa za napade na ciljeve duboko unutar Rusije, uz značajnu zapadnu obaveštajnu podršku.

BAE Systems / Ferrari / Profimedia/east2west news / WillWest News /

Ukrajinske oružane snage počele su da koriste britanske dronove dugog dometa za izvođenje napada duboko unutar teritorije Rusije, što označava značajno širenje vojne tehnologije Ujedinjenog Kraljevstva koja se primenjuje u kampanji protiv ciljeva daleko iza linija fronta.

Više britanskih medija izvestilo je da su sistemi britanske proizvodnje već bili uključeni u napade na ruske rafinerije nafte i drugu vojnu i industrijsku infrastrukturu.

Među identifikovanim sistemima je "Nyan", bespilotna letelica na mlazni pogon koju je razvila britanska firma Callen-Lenz, koja je deo kompanije BAE Systems.

Mlazni dron "Nyan" i napadi na Volgograd i Jaroslavlj

Izveštaji o upotrebi drona "Nyan" posebno su značajni jer ovaj sistem predstavlja drugu klasu mogućnosti u odnosu na male FPV i izviđačke dronove kratkog dometa koji su dominirali bojištem.

"Nyan" je veći bespilotni sistem na mlazni pogon, dizajniran da prelazi mnogo veće udaljenosti, što ga čini pogodnim za napade na ciljeve stotinama kilometara iza fronta.

Izveštaji ukazuju na to da su britanski sistemi korišćeni protiv ciljeva uključujući rafinerije nafte u Volgogradu i Jaroslavlju, što pokazuje da je Ukrajina sve sposobnija da kombinuje platforme zapadnog dizajna sa sopstvenom kampanjom napada dugog dometa.

Zapadna obaveštajna podrška i zaobilaženje ruske PVO

Sve veći domet napada dronovima sve više preti ciljevima dublje u centralnoj Rusiji, uključujući njene industrijske centre u regionu Urala. Ovi napadi su dobili veoma značajnu podršku sa celog Zapada, uključujući finansiranje, obuku, zalihe i obaveštajne podatke.

Krajem jula, izveštaj lista Financial Times bacio je novo svetlo na obim zapadne obaveštajne podrške ukrajinskim operacijama dubokih udara, što je omogućilo ukrajinskim planerima da identifikuju lokacije ruskih sistema protivvazdušne odbrane i konstruišu putanje leta koje omogućavaju dronovima da ih zaobiđu.

Napadi dronovima imali su ogromnu korist od podrške zapadnih satelita, elektronskog izviđanja sa zapadnih aviona koji deluju u blizini bojišta, kao i prisustva aktivnog vojnog i ugovornog osoblja sa Zapada koje je pružilo značajnu podršku u određivanju ciljeva.

Domet preko 1.000 kilometara i strateški uticaj

Pojava britanskih dronova u ukrajinskim operacijama dubokih udara je važna jer se Ukrajina istorijski uveliko oslanjala na sopstvenu domaću industriju dronova koja se brzo širi za napade duboko unutar Rusije.

Radeći sa delovima, finansiranjem i stručnošću iz celog zapadnog sveta, odbrambeni sektor ove istočnoevropske zemlje razvio je veliki broj relativno jeftinih kamikaza-dronova dugog dometa, omogućavajući joj da izvodi napade u obimu koji bi bilo teško postići korišćenjem samo zapadnih krstarećih raketa.

Čini se da britanski sistemi sada dodaju još jedan sloj toj kampanji, potencijalno pružajući veći domet, brzinu, fleksibilnost nosivosti ili preživljavanje u odnosu na neke od ukrajinskih domaćih dizajna.

Prijavljeni domet britanskih dronova navodno premašuje 1.000 kilometara, stavljajući veliki deo evropske Rusije na domet sa ukrajinskih lansirnih područja. Ovo omogućava Ukrajini da zapreti objektima koji su ranije mogli da funkcionišu relativno daleko od bojišta, primoravajući Rusiju da razmotri pokrivenost protivvazdušnom odbranom i zaštitne mere na znatno većem geografskom području.

Strateški efekat može biti veći od uništenja koje uzrokuje bilo koji pojedinačni dron. Rusija mora potencijalno da brani rafinerije nafte, skladišta goriva, vojno-industrijska postrojenja, logističke centre i drugu kritičnu infrastrukturu stotinama kilometara od Ukrajine.

Pokušaj pružanja sveobuhvatne zaštite na tako ogromnoj teritoriji je izuzetno težak, posebno protiv velikog broja jeftinih bespilotnih letelica.

(Militari voč)