ALARM U PENTAGONU! Američki general upozorava na hipersonični pakao: Akcija mora početi odmah, neprijatelj ne čeka! (VIDEO)

ZAMENIK komandanta Američke svemirske komande (SPEJSKOM/SPACECOM), general-pukovnik Rik Zelman, rekao je da Sjedinjene Države moraju fundamentalno da promene način na koji otkrivaju, prate i pobeđuju napredne raketne pretnje.

Foto: MoD Rusije/Printsrkin/Jutjub/Engineering The Impossible/PLA

On je tvrdio da zbog napretka u protivničkim raketnim sposobnostima, američko upozoravanje na rakete i raketna odbrana više ne mogu da funkcionišu kao odvojene misije. Istorijski gledano, ove dve funkcije su bile organizovane oko različitih zahteva. Svemirski sistemi za upozoravanje na rakete bili su prvenstveno odgovorni za otkrivanje lansiranja raketa i pružanje ranog upozorenja, dok su snage protivraketne odbrane zahtevale sve preciznije podatke o praćenju kako bi utvrdile da li i gde dolazeće oružje može biti presretnuto.



Foto: PLA





Foto printskrin YouTube/ Matsimus

Zelman je opisao novi koncept kao „praćenje raketa“, što odražava širi pomak ka kontinuiranom posmatranju oružja tokom njihovog leta. Prema ovom modelu, senzori u svemiru ne bi samo obaveštavali komandante da je napad počeo, već bi direktno doprineli informacijama o praćenju koje su potrebne sistemima protivraketne odbrane. Oružane snage SAD se decenijama oslanjaju na mogućnosti upozoravanja na rakete iz svemira, ali nova arhitektura predviđa da sateliti igraju mnogo aktivniju ulogu u praćenju i podržavanju poraza pretnji. Zelman je posebno identifikovao Agenciju za razvoj svemira (SDA) i Agenciju za protivraketnu odbranu (MDA) kao ključne partnere u postizanju ove integracije. SDA razvija proširene satelitske konstelacije namenjene obezbeđivanju otpornog senzora i komunikacije, dok je MDA odgovorna za razvoj i održavanje slojevite arhitekture protivraketne odbrane Amerike.

Sjedinjene Države su ubrzale rad na razvoju sistema protivraketne odbrane „Zlatna kupola“, posebno zbog rastuće zabrinutosti Pentagona u vezi sa mogućnostima novih kineskih i ruskih hipersoničnih raketnih sistema. Zvaničnici sve češće upozoravaju da su trenutne arhitekture američke protivraketne odbrane potpuno nedovoljne da se suprotstave kineskim i ruskim arsenalima i da zahtevaju potpuno novi pristup. Sistem „Zlatna kupola“ je namenjen da pruži odbranu ne samo od napada balističkim raketama, već i od krstarećih raketa, rojeva dronova i koordinisanih višedomenskih napada koji uključuju sajber i elektronsko ratovanje. Njegova održivost je više puta dovedena u pitanje zbog ograničenja troškova i tehnoloških faktora.

(militarywatchmagazine.com)

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