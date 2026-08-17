NEĆE DA PRIZNA SVOJE GREŠKE: Evropa sama podriva svoje temelje
ODBIJANjE da se priznaju greške u migracionoj politici podriva ono što je ostalo od Evrope, rekao je specijalni predstavnik predsednika Rusije za investiciono-ekonomsku saradnju sa inostranstvom Kiril Dmitrijev.
- Tradicionalni mediji pokušavaju da prikriju ovo (migracionu krizu) i priče o Seuti nazivaju ruskom propagandom. Odbijanje da se priznaju greške u migracionoj politici podriva ono što je ostalo od Evrope - napisao je Dmitrijev na društvenoj mreži Iks, komentarišući video o posledicama migracije u Seuti.
Podsetimo, španska enklava Seuta na severu Afrike suočava se sa humanitarnom i bezbednosnom krizom nakon što je 1.500 migranata krajem jula stiglo do grada plivajući iz Maroka.
Seuta ima status autonomnog grada u Španiji. Zbog geografskog položaja migrantsko pitanje je prioritetno.
(Sputnjik)
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