Svet

TLO NE PRESTAJE DA SE TRESE: Indonezija opet na snažnom udaru, broj žrtava svakim danom raste (FOTO/VIDEO)

Танјуг

17. 08. 2026. u 07:37

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INDONEZIJU je danas pogodio niz zemljotresa, od kojih je najsnažniji bio 5,7 stepeni po Rihterovoj skali, saopštio je Evropsko-mediteranski seizmološki centar (EMSC).

ТЛО НЕ ПРЕСТАЈЕ ДА СЕ ТРЕСЕ: Индонезија опет на снажном удару, број жртава сваким даном расте (ФОТО/ВИДЕО)

Foto: Tanjug/AP Photo/Firdia Lisnawati

Epicentar tog zemljotresa bio je na otvorenom moru, na dubini od 49 kilometara, u regionu Flores.

Nije izdato upozorenje na opasnost od cunamija.

Nakon najjačeg potresa, usledio je niz od tri nova jačine između 5,2 i 5,3 stepena. U međuvremenu, indonežanske vlasti saopštile su da se broj poginulih u zemljotresu jačine 7,7 stepeni Rihterove skale koji je pogodio istok Indonezije 15. avgusta povećao na 53, dok je oko 5.000 ljudi evakuisano.

Foto: Foto: Tanjug/AP Photo/Firdia Lisnawati

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