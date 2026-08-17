TLO NE PRESTAJE DA SE TRESE: Indonezija opet na snažnom udaru, broj žrtava svakim danom raste (FOTO/VIDEO)

INDONEZIJU je danas pogodio niz zemljotresa, od kojih je najsnažniji bio 5,7 stepeni po Rihterovoj skali, saopštio je Evropsko-mediteranski seizmološki centar (EMSC).

Foto: Tanjug/AP Photo/Firdia Lisnawati

Epicentar tog zemljotresa bio je na otvorenom moru, na dubini od 49 kilometara, u regionu Flores.

Nije izdato upozorenje na opasnost od cunamija.

Nakon najjačeg potresa, usledio je niz od tri nova jačine između 5,2 i 5,3 stepena. U međuvremenu, indonežanske vlasti saopštile su da se broj poginulih u zemljotresu jačine 7,7 stepeni Rihterove skale koji je pogodio istok Indonezije 15. avgusta povećao na 53, dok je oko 5.000 ljudi evakuisano.

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