TLO NE PRESTAJE DA SE TRESE: Indonezija opet na snažnom udaru, broj žrtava svakim danom raste (FOTO/VIDEO)
INDONEZIJU je danas pogodio niz zemljotresa, od kojih je najsnažniji bio 5,7 stepeni po Rihterovoj skali, saopštio je Evropsko-mediteranski seizmološki centar (EMSC).
Epicentar tog zemljotresa bio je na otvorenom moru, na dubini od 49 kilometara, u regionu Flores.
Nije izdato upozorenje na opasnost od cunamija.
Nakon najjačeg potresa, usledio je niz od tri nova jačine između 5,2 i 5,3 stepena. U međuvremenu, indonežanske vlasti saopštile su da se broj poginulih u zemljotresu jačine 7,7 stepeni Rihterove skale koji je pogodio istok Indonezije 15. avgusta povećao na 53, dok je oko 5.000 ljudi evakuisano.
BONUS VIDEO: SNIMCI IZ DRONA: Izraelska vojska objavila video udara na iranske sisteme PVO
Preporučujemo
RASTE BROJ MRTVIH U INDONEZIJI: Katastrofa kakvu godinama nisu videli
16. 08. 2026. u 14:43
VUČIĆ POSLE RAZORNOG ZEMLjOTRESA U INDONEZIJI: Srbija čvrsto stoji uz svoje prijatelje
16. 08. 2026. u 12:49
MISICA PREMINULA NA SVOJ 26. ROĐENDAN: Iznenadna smrt lepotice šokirala sve (FOTO/VIDEO)
15. 08. 2026. u 08:54
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
ĐOKOVIĆ SAZNAO RIVALA: Evo protiv koga će igrati u drugom kolu Mastersa u Sinsinatiju
Srpski teniser Novak Đoković igraće u drugom kolu mastersa u Sinsinatiju protiv Argentinca Tijaga Tarantea.
14. 08. 2026. u 09:46
HITNO UPOZORENjE ZA VOZAČE U SRBIJI: Opozvana dva popularna Nissan modela zbog rizika od požara i povreda
NA sajtu sistema NEPRO objavljen je opoziv dva modela putničkih vozila marke Nissan zbog bezbednosnih rizika koji mogu dovesti do povreda korisnika, odnosno povećanog rizika od požara.
24. 07. 2026. u 16:00
PUTIN POTPISAO "ZAKON O GRAĐANSKOJ SMRTI" Za Ruse u inostranstvu: "Kazna će ih stići - moraju da shvate!"
RUSKI predsednik Vladimir Putin potpisao je zakon kojim se uvode nova ograničenja za državljane koji žive u inostranstvu, a koje su vlasti osudile za krivična dela ili određene prekršaje.
12. 08. 2026. u 17:59
Komentari (0)