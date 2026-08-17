Svet

LACIO RASTE DVOSTRUKO BRŽE OD ITALIJE: Izvoz, turizam i zapošljavanje su u stalnom procvatu

Milica Ostojić

17. 08. 2026. u 23:50

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LACIO prestiže Italiju. To pokazuju podaci o izvozu, turizmu i zaposlenosti, koje je potvrdio i predsednik regiona Frančesko Roka, koji ovaj primat pripisuje kao rezultat vitalnosti regiona i politika koje sprovodi njegova administracija.

ЛАЦИО РАСТЕ ДВОСТРУКО БРЖЕ ОД ИТАЛИЈЕ: Извоз, туризам и запошљавање су у сталном процвату

Foto: Unsplash/Spencer Davis

-Lacio raste dvostruko brže od ostatka zemlje i beleži značajne rezultate - istakao je Roka. Među najznačajnijim podacima je onaj o izvozu, u 2025. godini je povećan za 9,7 procenata dok je nacionalna stopa rasta bila 3,3 posto.

Jaz koji, prema rečima guvernera, odražava sposobnost regionalnog proizvodnog sistema da se takmiči na međunarodnim tržištima i potvrđuje snagu dinamičnog i inovativnog preduzetničkog tkiva. Turizam je takođe pokazao pozitivne brojke. U prvih šest meseci 2026. godine dolasci su porasli za 2,6 posto dostigavši skoro 11 miliona, dok je broj noćenja iznosio približno 25 miliona. Ekonomski uticaj sektora procenjuje se na 15 milijardi evra. Raste zaposlenost, a stopa nezaposlenosti pada na 5,5 procenata.

-Ovi rezultati nas čine ponosnim i pokazju, pre svega, izuzetnu vitalnost našeg regiona, a zasluge prvenstveno pripadaju preduzetnicima, radnicima i celokupnom proizvodnom, ekonomskom i društvenom  tkivu.

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