STIŽE VREMENSKI ROLERKOSTER! Danas prijatno i oblačno, a onda nas ČEKA PAKAO: RHMZ najavljuje tropski talas i preko 40 stepeni
REPUBLIČKI hidrometeorološki zavod dao je najnoviju vremensku prognozu za naredne dane.
VREME U SRBIJI
Prolazno naoblačenje s kratkotrajnom kišom i lokalnim pljuskovima uz ređu pojavu grmljavine, praćeno padom temperature i umerenim i jakim severozapadnim vetrom, ujutro i pre podne iz Vojvodine i zapadne Srbije premeštaće se ka centralnim predelima zemlje, a sredinom dana dalje ka jugu i istoku uz istovremeno razvedravanje sa severozapada.
Najniža temperatura od 13 do 19 stepeni, a najviša od 27 do 31 stepen.
Uveče i tokom noći na severu Srbije uz promenljivu oblačnost očekuje se lokalna pojava kratkotrajne kiše.
VREME U BEOGRADU
Ujutru prolazno naoblačenje, u pojedinim delovima grada kratkotrajna kiša ili lokalni pljusak.
Pre podne očekuje se prestanak padavina i delimično razvedravanje, a sredinom dana i posle podne pretežno sunčano.
Umeren, kratkotrajan i pojačan severozapadni vetar.
Najniža temperatura oko 19 stepeni, a najviša oko 28.
Kratko osveženje koje Srbiju očekuje danas neće dugo potrajati. Posle pada temperature i prolazne kiše, živa u termometrima ponovo će krenuti naglo da raste, a pojedine delove zemlje očekuju temperature i do 42 stepena.
Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) objavio je upozorenje na jak toplotni talas za područje Srbije, koji će uslediti nakon kratkotrajne promene vremena. Iako će utorak doneti primetno prijatnije temperature, već od sredine nedelje očekuje se novo, izraženo otopljenje koje će potrajati nekoliko dana.
Zbog pada temperature i ovakvih vremenskih uslova, nakratko će biti povoljniji uslovi za gašenje požara. Međutim, osveženje će biti kratko. Već od srede, 19. avgusta, očekuje se osetniji porast temperature, a pravi toplotni talas trebalo bi da počne u četvrtak, 20. avgusta.
TEMPERATURE I DO 42 STEPENA
Prema upozorenju RHMZ-a, od četvrtka, 20. avgusta, do utorka, 25. avgusta, Srbiju očekuje jak toplotni talas. Maksimalne temperature tokom ovog perioda kretaće se uglavnom od 35 do 40 stepeni.
Najtoplije će biti u centralnoj i južnoj Srbiji, gde će temperatura lokalno dostizati oko 42 stepena. Nakon kratkog predaha u utorak, građane tako očekuje novi period veoma visokih temperatura.
Sa početkom toplotnog talasa menjaće se i uslovi koji pogoduju širenju požara. Južni i jugozapadni vetar doprineće njihovom pogoršanju, dok će vetar u četvrtak biti pojačan u košavskom području i na planinama.
Od subote, 22. avgusta, jači vetar očekuje se i u ostalim delovima Srbije.
RASTE I OPASNOST OD POŽARA
RHMZ posebno upozorava da će visoke temperature i vetar biti praćeni nastavkom perioda sa izraženim deficitom padavina. Zbog toga će se vegetacija dodatno isušivati, što će povećati opasnost od izbijanja požara na otvorenom, ali i mogućnost njihovog brzog širenja.
Kratkotrajna promena vremena tokom noći između ponedeljka i utorka zato će doneti samo privremeno poboljšanje uslova. Već sa novim porastom temperature od sredine nedelje očekuje se ponovo nepovoljnija situacija, posebno u pogledu rizika od požara.
(sputnikportal.rs)
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