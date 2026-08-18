BURA EMOCIJA, FINANSIJSKI PROBLEMI Astro savet za utorak, 18. avgust: Ova 4 znaka su na udaru fiksnog kvadrata
MESEC u Škorpiji već ujutru aktivira fiksni krst, koji čine aspekti planeta u fiksnim znacima: opozicija sa Hironom u Biku, kvadrat sa Plutonom (vladaocem Škorpije) u Vodoliji i kvadrat sa Jupiterom u Lavu.
Osim krsta, tu je trigon sa Marsom u Raku (i Mars vlada znakom u kome je Mesec) koji malo ublažava uticaj krsta, i inkonjunkcije sa Saturnom u Ovnu i Uranom u Blizancima.
Pošto je Mesec simbol emocija, duše, raspoloženja, privatnog života, porodice, majke, žena, naroda, ovi izazovni aspekti donose buru emocija, ljubomoru i posesivnost (Mesec u kvadratu sa Jupiterom, koji sve uvećava), podstiču razgovore o temama i bolnim situacijama iz prošlosti (Pluton koji vlada Škorpijom je retrogradan, a Mesec je u opoziciji sa Hironom, simbolom naših slabosti), donose nezadovoljstvo u porodičnim odnosima i želju za introspekcijom. Budući da je Hiron u Biku, znaku novca, poseda, ovi aspekti stavljaju akcenat i na finansije, nekretnine, privatni biznis, donoseći probleme u ovim oblastima.
Na udaru su Škorpija, Bik, Lav i Vodolija.
Preporučujemo
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
SAMOUBILAČKA TAKTIKA ZELENSKOG: Ukrajinska vojska šalje vojnike u „mesne juriše“ na Zaporoškom pravcu, trpe jezive gubitke
ORUŽANE snage Ukrajine izvode „mesne juriše“ na spoju Dnjepropetrovske i Zaporoške oblasti i pritom trpe velike gubitke, izjavio je za vojni ekspert Andrej Maročko.
17. 08. 2026. u 08:31
HITNO UPOZORENjE ZA VOZAČE U SRBIJI: Opozvana dva popularna Nissan modela zbog rizika od požara i povreda
NA sajtu sistema NEPRO objavljen je opoziv dva modela putničkih vozila marke Nissan zbog bezbednosnih rizika koji mogu dovesti do povreda korisnika, odnosno povećanog rizika od požara.
24. 07. 2026. u 16:00
KRVAVA SVADBA: Umro posle tuče u Vadovicama, izgubio svest nakon što ga je policija savladala - nije bio pozvan na veselje
PREMA saopštenju policije, 38-godišnjak se pojavio na svadbi iako nije bio pozvan, ali je bio gost hotela u kojem je proslava održavana.
17. 08. 2026. u 17:00
Komentari (0)