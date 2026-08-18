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BURA EMOCIJA, FINANSIJSKI PROBLEMI Astro savet za utorak, 18. avgust: Ova 4 znaka su na udaru fiksnog kvadrata

Марина Јунгић Милошевић, астролог
Marina Jungić Milošević, astrolog

18. 08. 2026. u 07:00

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MESEC u Škorpiji već ujutru aktivira fiksni krst, koji čine aspekti planeta u fiksnim znacima: opozicija sa Hironom u Biku, kvadrat sa Plutonom (vladaocem Škorpije) u Vodoliji i kvadrat sa Jupiterom u Lavu.

БУРА ЕМОЦИЈА, ФИНАНСИЈСКИ ПРОБЛЕМИ Астро савет за уторак, 18. август: Ова 4 знака су на удару фиксног квадрата

Foto: Depositphotos/Krakenimages.com, stevanovicigor

Osim krsta, tu je trigon sa Marsom u Raku (i Mars vlada znakom u kome je Mesec) koji malo ublažava uticaj krsta, i inkonjunkcije sa Saturnom u Ovnu i Uranom u Blizancima.

Pošto je Mesec simbol emocija, duše, raspoloženja, privatnog života, porodice, majke, žena, naroda, ovi izazovni aspekti donose buru emocija, ljubomoru i posesivnost (Mesec u kvadratu sa Jupiterom, koji sve uvećava), podstiču razgovore o temama i bolnim situacijama iz prošlosti (Pluton koji vlada Škorpijom je retrogradan, a Mesec je u opoziciji sa Hironom, simbolom naših slabosti), donose nezadovoljstvo u porodičnim odnosima i želju za introspekcijom. Budući da je Hiron u Biku, znaku novca, poseda, ovi aspekti stavljaju akcenat i na finansije, nekretnine, privatni biznis, donoseći probleme u ovim oblastima.

Na udaru su Škorpija, Bik, Lav i Vodolija.

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