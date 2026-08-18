Društvo

MALA MATURA ZA OSMAKE KOJI NISU POLAGALI U JUNU: Danas test iz matematike

В.Н.

18. 08. 2026. u 08:12

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UČENICI osmog razreda koji iz opravdanih razloga nisu pristupili polaganju završnog ispita u junskom roku do srede, 19. avgusta, polažu testove iz srpskog jezika, matematike i predmeta po izboru, navodi se u saopštenju Ministarstva prosvete.

МАЛА МАТУРА ЗА ОСМАКЕ КОЈИ НИСУ ПОЛАГАЛИ У ЈУНУ: Данас тест из математике

ministarstvo prosvete

Učenici će danas od 9 do 11 časova polagati test iz matematike, dok će u sredu, 19. avgusta, takođe od 9 do 11 časova, učenici polagati test iz jednog od pet predmeta po izboru. Test iz srpskog, odnosno maternjeg jezika, učenici su polagali juče, u utorak 18. avgusta.

Preliminarni rezultati završnog ispita na nivou škola biće poznati u četvrtak, 20. avgusta do 8 sati ujutru. 

Istog dana, od 12 do 16 časova, moguće je podneti prigovor učenika na rezultate testa male mature, dok će konačni rezultati biti objavljeni, takođe u četvrtak 20. avgusta do 20 časova.

Upis u srednje škole u trećem upisnom krugu predviđen je 24. i 25. avgusta 2026. godine, neposredno u školi, osim za upis u muzičke i baletske škole.

Takođe, krajem avgusta obaviće se i prijavljivanje i raspoređivanje vanrednih učenika starijih od 17 godina.

Završni ispit polažu svi učenici na kraju osmog razreda, kao i polaznici koji su obavezno obrazovanje završili po programu za funkcionalno obrazovanje odraslih, navodi se u saopštenju.

Učenik može da ostvari najviše 14 bodova na testu iz srpskog jezika i književnosti, odnosno maternjeg jezika i književnosti, 14 bodova na testu iz matematike i 12 bodova na trećem testu.
 

(Tanjug)

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