Svet

RASTE BROJ MRTVIH U INDONEZIJI: Katastrofa kakvu godinama nisu videli

V.N.

16. 08. 2026. u 14:43

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ZEMLjOTRES jačine 7,7 stepeni odneo je najmanje 53 života, više od 130 ljudi je povređeno, dok je oko 5.000 stanovnika moralo da napusti svoje domove.

РАСТЕ БРОЈ МРТВИХ У ИНДОНЕЗИЈИ: Катастрофа какву годинама нису видели

Foto: AP Photo/Firdia Lisnawati

Broj poginulih u zemljotresu jačine 7,7 stepeni Rihterove skale koji je pogodio istok Indonezije povećao se na 53, a oko 5.000 ljudi je evakuisano, saopštile su danas indonežanske vlasti.

Prethodno je bilo saopšteno da je u zemljotresu poginula najmanje 51 osoba. Vlasti su navele da je povređeno više od 130 osoba, od kojih je veliki broj zadobio prelome kostiju, preneo je Rojters. Zemljotres koji se dogodio u subotu bio je najsmrtonosniji u Indoneziji od potresa iz 2022. godine kada su u Zapadnoj Javi poginule stotine ljudi. 

Više od 3.300 ljudi iz indonežanske istočne oblasti Sika samoorganizovano se evakuisalo ili se sklonilo u sportsku halu, prema podacima nacionalne agencije za upravljanje katastrofama. Neki stanovnici su ostali na otvorenom, ispred svojih srušenih domova, pod improvizovanim šatorima. Indonezija, koja ima 290 miliona stanovnika, prostire se duž Pacifičkog vatrenog pojasa, seizmički aktivne zone u kojoj se susreću tektonske ploče, što dovodi do čestih zemljotresa i vulkanskih erupcija.

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