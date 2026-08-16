DNEVNI HOROSKOP ZA PONEDELJAK, 17. AVGUST: Ovan u sukobu sa ukućanima, a Rak sa ženama, Vagi stiže novac, Jarac uspešan u javnoj delatnosti
SAZNAJTE šta vas u ponedeljak, 17. avgusta, očekuje na poslu, u ljubavi, na zdravstvenom planu, u domu i porodici, kako ćete se slagati sa prijateljima...
PREPORUKA: Uvek pročitajte horoskop i za vaš znak i za vaš podznak (koji je zapravo precizniji jer prati dnevni prelazak Meseca preko astroloških kuća svakog znaka), kao i za znak u kome je vaš natalni Mesec (ukoliko znate gde se nalazi u vašem horoskopu), kako biste dobili što kompletniju sliku o dnevnom uticaju planeta na vaš zodijački znak.
Ovan (21. 3 - 20. 4)
Vaš vladalac Mars u kući privatnog života u napetom aspektu sa Neptunom u vašem znaku donosi svađe sa ukućanima. Uspeh u privatnom biznisu, javnoj delatnosti ili sportu. Ljubavni zanos vodi u razočaranje.
Bik (21. 4 - 21. 5)
Vaš vladalac Venera u kući posla i zdravlja pravi dobar aspekt sa Jupiterom, planetom prosperiteta, donoseći vam dobitke preko nekretnina ili samostalne delatnosti. Mesec u sedmoj kući uveče donosi sukobe sa partnerom.
Blizanci (22. 5 - 21. 6)
Vaš vladalac Merkur, koji upravlja i vašim privatnim životom, obrazuje trigon sa Neptunom u kući novca, donoseći vam uvećanje prihoda. Venera u kući ljubavi donosi vam susret sa vatrenim znakom na kraćem putu.
Rak (22. 6 - 22. 7)
Mars u vašem znaku u kvadratu sa planetom obmana u kući karijere upozorava da se čuvate spletki na poslu. Venera u kući privatnosti donosi svađe sa ženama u porodici. Vaš vladalac Mesec u kući ljubavi donosi vam susret sa Škorpijom.
Lav (23. 7 - 22. 8)
Aspekti planeta u vašem znaku donose vam napredovanje u karijeri, zaradu i uspešno završavanje obaveza u vezi sa visokim obrazovanjem, pravnim pitanjima, dužim putovanjima. Ulazak Meseca u kuću privatnosti uveče donosi porodične sukobe.
Devica (23. 8 - 22. 9)
Sa vašim vladaocem Merkurom, koji upravlja i vašom karijerom, u trigonu sa Saturnom u kući novca, rešavate važna finansijska pitanja. Dobici preko saradnje sa strancima, potpisivanja ugovora, pisanja ili kraćih putovanja.
Vaga (23. 9 - 22. 10)
Aspekti vašeg vladaoca Venere, planete novca u vašem znaku, koja upravlja i vašim finansijama, i Meseca, vladaoca vaše karijere, u kući novca, donose vam uspeh preko javne delatnosti ili nekonvencionalnih vidova zarade.
Škorpija (23. 10 - 22. 11)
Vaš vladalac Mars u kvadratu sa Neptunom u kući zdravlja upozorava na mogućnost pogrešnih dijagnoza, potražite više mišljenja. Čuvajte se spletki na poslu. Rastrzani ste između poslovnih i porodičnih obaveza.
Strelac (23. 11 - 21. 12)
Vaš vladalac Jupiter, koji upravlja i vašim privatnim životom, pravi sekstil sa Venerom u kući novca, donoseći vam dobitke preko nekretnina i privatnog biznisa. Uspeh u rešavanju pravnih pitanja.
Jarac (22. 12 - 20. 1)
Mars u kući partnerskih odnosa pravi napet aspekt sa Neptunom u kući privatnog života donoseći vam sukobe u porodici i sa voljenom osobom. Aspekti Venere u kući karijere donose vam uspeh u umetnosti, javnoj delatnosti.
Vodolija (21. 1 - 19. 2)
Merkur u Lavu u trigonu sa vašim vladaocem Saturnom donosi vam finansijski i uspeh u javnoj delatnosti. Ulazak Meseca u kuću privatnog životas u večernjim satima donosi sukobe sa članovima porodice.
Ribe (20. 2 - 20. 3)
Mesec u devetoj kući donosi vam uspeh u rešavanju pravnih pitanja, preko saradnje sa strancima, na putovanjima. Vaš vladalac Neptun u kvadratu sa Marsom, planetom sukoba, upozorava na finansijske i ljubavne probleme.
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