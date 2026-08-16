Društvo

PLJUSKOVI SA GRMLJAVINOM, PA TOTALNI PREOKRET: Pred nama neočekivana promena vremena

В.Н.

16. 08. 2026. u 19:54

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Neverovatna vremenska situacija očekuje nas sledeće sedmice. Ponedeljak će doneti vedro vreme i tropsku vrelinu, maksimalna temperatura i do 38 stepeni, u Beogradu do 37°C.

ПЉУСКОВИ СА ГРМЉАВИНОМ, ПА ТОТАЛНИ ПРЕОКРЕТ: Пред нама неочекивана промена времена

Foto: AI generated

Kasnije posle podne na severu i zapadu Srbije ponegde se očekuju lokalni pljuskovi sa grmljavinom.

U noći ka utorku i u utorak ujutro sa severozapada se očekuje prodor hladnog fronta, uz jače naoblačenje sa kišom, pljuskovima i grmljavinom.

Očekuje se osveženje, uz jak severozapadni vetar.

Pogoršanje će biti prolaznog karaktera.

Hladni front stići će prvo do severozapadnih, a tokom dana i do ostalih delova Srbije.

U mnogim predelima padavine mogu izostati ili čak može biti suvih oluja sa gromovima, koji bi doprineli opasnosti od nastanka ii širenju požara.

Tek na pojedinim lokacijamao očekuju se kratkotrajne jače grmljavinske oluje sa obilnim pljuskovima, pri čemu bi u kratkom vremenskom intervalu palo i više od 30 litara kiše po kvadratnom metru.

U utorak će temperature biti niže i za 7 do 10 stepeni u odnosu na ponedeljak i biće od 25 do 29 stepeni, u Beogradu do 27.

U utorak će na severu i severozaapdu Srbije biti suvo, u ostalim predelima pre podne i sredinom dana kiša i grmljavina, posle podne razvedravanje.

(Telegraf)

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