IRANSKI SUD PRESUDIO: Pogubljen muškarac koji je tokom protesta automobilom povredio sedam policajaca
IRAN je pogubio muškarca osuđenog zbog toga što je namerno automobilom udario u policajce tokom antivladinih protesta u gradu Karadž na severu zemlje u januaru, javila je danas iranska novinska agencija Tasnim.
Agencija navodi da je Šahram Sadegi optužen da je 8. januara u Karadžu automobilom udario u policajce kada je povredio sedam službenika, od kojih je jedan navodno tri meseca bio u komi.
Revolucionarni sud u Karadžu osudio je Sadegija na smrt i konfiskaciju imovine zbog dela koje su vlasti opisale kao „operativnu akciju” u korist Izraela, Sjedinjenih Američkih Država i „neprijateljskih grupa”, a u skladu sa iranskim zakonom o špijunaži.
(Politika onlajn)
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