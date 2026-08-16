Svet

IRANSKI SUD PRESUDIO: Pogubljen muškarac koji je tokom protesta automobilom povredio sedam policajaca

P. Đurđević

16. 08. 2026. u 14:33

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IRAN je pogubio muškarca osuđenog zbog toga što je namerno automobilom udario u policajce tokom antivladinih protesta u gradu Karadž na severu zemlje u januaru, javila je danas iranska novinska agencija Tasnim.

ИРАНСКИ СУД ПРЕСУДИО: Погубљен мушкарац који је током протеста аутомобилом повредио седам полицајаца

Foto: AP Photo/Anjum Naveed

Agencija navodi da je Šahram Sadegi optužen da je 8. januara u Karadžu automobilom udario u policajce kada je povredio sedam službenika, od kojih je jedan navodno tri meseca bio u komi.

Revolucionarni sud u Karadžu osudio je Sadegija na smrt i konfiskaciju imovine zbog dela koje su vlasti opisale kao „operativnu akciju” u korist Izraela, Sjedinjenih Američkih Država i „neprijateljskih grupa”, a u skladu sa iranskim zakonom o špijunaži.

(Politika onlajn)

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