OPASAN MANEVAR NA PUTEVIMA BRJANSKE OBLASTI: Rusi su upozoreni - ne pretiči, ne snimaj!
VOZAČI u Brjanskoj oblasti pozvani su da ne ulaze u vojne kolone na putevima u tom regionu.
Pokušaji preticanja vozila hitnih službi i uguravanja između njih predstavljaju bezbednosni rizik kako za same vozače, tako i za druge učesnike u saobraćaju, naročito u uslovima opasnosti od napada dronovima.
Kako navode branioci koji obezbeđuju deonicu auto-puta R-280 „Novorosija” na Telegram kanalu „Linja”, vozači često pokušavaju da preteknu kolonu, ali ne uspevaju da završe taj manevar, već se umesto toga uključuju u nju. Prema članu 2.7 saobraćajnih propisa, zabranjeno je presecanje organizovanih kolona ili zauzimanje mesta u njima.
Ukoliko se kolona kreće uz pratnju vozila sa uključenim rotacionim svetlima, vozači su dužni da omoguće njen nesmetan prolazak. U takvim slučajevima, preticanje ili obilaženje vozila pod pratnjom je zabranjeno.
Autori objave takođe apeluju na građane da se ne zaustavljaju radi snimanja dejstava protivvazdušne odbrane i da blagovremeno ustupe put bržim vojnim vozilima.
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