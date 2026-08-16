ARSENAL RAZBIO MANČESTER SITI! Tobdžije osvojile prvi trofej u novoj sezoni
Fudbaleri Arsenala i Mančester sitija odigrali su meč za trofej u Komjuniti šildu u Kardifu, i ubedljivi su bili aktuelni šampioni Premijer lige (3:0).
Naime, već nakon 23 sekunde igre Arsenal je poveo sa 1:0 preko Kalafjorija. Već u 28. minutu na semaforu je pisalo 2:0 pošto je Haverc duplirao prednost tobdžija.
U nastavku igre je pogodio još i kapiten Arsenala Martin Odegard u 48. minutu, te su tako izabranici Mikela Arteta naneli ubedljiv poraz Mareskinom Sitiju.
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