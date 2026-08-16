ŠTA URADI, VANJA? Dragojevićev evrogol digao Škotsku na noge! Majstorija za TV špice! (VIDEO)

Nekadašnji kapiten Partizana postigao prvenac u dresu Glazgov Rendžersa.

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Fudbaleri škotskog velikana sa "Ajbroksa" igraju meč Liga kupa protiv Sent Mirena, a već do poluvremena su postignuta tri gola. Popularni "policajci" vode 2:1, dok je ovaj period obeležio Vanja Dragojević!

Bivši kapiten crno-belih je postigao gol karijere, pošto je posle slobodnog udarca prihvatio odbijenu loptu i sa velike udaljenosti spekatkularnim šutem dao gol, koji će se naći u konkurenciji za "Puškaša"!

That's one way to announce yourself in @RangersFC colours! 🔵



Vanja Dragojević rifles one in from distance to double the lead in style 🔥#PremierSportsCup pic.twitter.com/7HMCwTqx73 — Premier Sports (@PremSportsTV) August 16, 2026

Prethodno je Rendžers poveo preko Naderija u 9. minutu, koga je uposlio Gasama, da bi doskorašnji ljubimac "grobara" duplisao prednost tima iz Glazgova.

Sent Miren je uspeo da smanji do odlaska na veliku pauzu, pošto je Mokri u 30. minutu pogodio za 1:2.

Podsetimo, Dragojević je na debiju u Rendžersu skrivio penal u prvom kolu Premijeršipa protiv Hibernijana, koji je slavio 2:1, pa se ovim evrogolom donekle iskupio za taj duel.

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