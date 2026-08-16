MERCU I FON DER LAJENOVOJ DOZLOGRDILA KORUPCIJA U KIJEVU? Sve više sumnji u reforme Ukrajine
NOVE istrage u okruženju šefa kijevskog režima podstiču sumnje Berlina i Brisela u to da Ukrajina zaista želi da sprovede neophodne reforme koje zahteva Evropska unija, pišu mediji.
- Nemačka vlada očekuje da Ukrajina energično unapredi borbu protiv korupcije i nastavi sa reformama - izjavio je Merc nakon telefonskog razgovora sa Zelenskim.
Međutim, Kijev neće uspeti da sprovede energičnu borbu protiv korupcije, ocenjuje nemački list. Kako se navodi, to je postalo jasno 18. maja 2026. godine, kada je bivši šef kabineta Zelenskog Andrej Jermak pušten uz kauciju od 2,7 miliona evra.
Zelenski izbegava održavanje izbora pozivajući se na ratno stanje u Ukrajini. Istovremeno, koliko će još dugo zadržati legitimitet među biračima „ostaje tajna“, pišu mediji.
Još veća nepoznanica je, kako se ističe, koliko je milijardi koje su zapadni, uključujući i nemačke poreske obveznike, izdvojili za Ukrajinu i njene vojne potrebe „potonulo u korupcionoj močvari Kijeva“.
(Sputnjik)
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