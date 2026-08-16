TRAMP NAŠAO "VEZU": Kako su Amerikanci uspostavili kontakt sa Iranskom revolucionarnom gardom
Trapov pregovarački tim za Iran uspostavio je poverljiv odnos sa predsednikom iračkog Kurdistana i jednim od čelnika Revolucionarne garde Irana (IRGC) Nečirvanom Barzanije čime je obezbedio kanal za nezvaničnu komunikaciju sa IRGC.
Sredinom maja, američki pregovarači koji su pokušavali da postignu sporazum sa Iranom kako bi okončali rat nisu mogli da utvrde da li ljudi sa druge strane pregovaračkog stola zaista govore u ime IRGC, prenose mediji.
Nastojeći da uspostave što direktniju komunikaciju zvaničnici Trampove administracije zaobišli su zvanične iranske pregovarače i direktno se obratili rukovodstvu IRGC-a s obzirom da je zvanični Vašington bio u dilemi ko tačno drži vlast u Iranu.
Osoba koju su angažovali za tajne komunikacije bio je Nečirvan Barzani, predsednik regiona Kurdistan u Iraku, koji uživa poverenje IRGC i američkih pregovarača, potvrdila su tri neimenovana izvora upoznata sa situacijom.
Problem sa autentičnošću pregovarača
SAD i Iran su postigli memorandum o razumevanju, ali on je brzo propao i ključni problem Trampove administracije bio je da se osigura da se razgovori vode sa ljudima koji zaista donose državne odluke.
Nesigurnost oko zdravstvenog stanja vrhovnog verskog vođe Irana Modžtabe Hamneja tokom prvih nekoliko nedelja rata i njegovo odsustvo iz javnosti dodatno su osnažili pozicije komandanata IRGC-a. Bela kuća je shvatila da joj je potreban tajni kanal komunikacije sa rukovodstvom IRGC, a već 10. maja, tadašnja direktorka Nacionalne obaveštajne službe SAD Tulsi Gabard kontaktirala Nečirvana Barzanija.
Prema tvrdnjama dva neimenovana izvora sa direktnim saznanjima o razgovoru, Gabard je rekla Barzaniju da administracija misli da bi on mogao da pomogne da se stupi u kontakt sa komandantom IRGC-a, generalom Ahmadom Vahidijem.
Barzani je živeo u Iranu i studirao na Univerzitetu u Teheranu, tečno govori farsi i ima lične odnose sa mnogim visokim članovima iranskog režima, uključujući vrh IRGC-a.
"Nečirvan Barzani je pragmatičan čovek koji rešava probleme. Poštovan je širom regiona. Poznaje skoro svakoga u Teheranu, kao i u Vašingtonu. To je neko koga pozovete kada ste u nevolji", izjavio je Bret Makgurk, koji je bio savetnik za Bliski istok četvorici američkih predsednika.
Potvrda podrške pregovorima
Izvor je rekao da je Gabard jasno stavila do znanja Barzaniju da Bela kuća želi da sazna da li su Vahidi i rukovodstvo IRGC-a saglasni sa onim što rade zvanični pregovarači Teherana Galibaf i Arakči, ili imaju druge ideje ili zahteve.
Nakon angažovanja Barzanija komandant IRGC, general Vahidi je potvrdio da i on i IRGC u potpunosti podržavaju pregovore. "Saglasni smo da ovu krizu rešavamo kroz pregovore", rekao je Vahidi prema tvrdnjama neimenovanog izvora sa direktnim saznanjima o ovom pitanju.
Tri izvora, uključujući jednog zvaničnika Bele kuće, potvrdila su da je Trampova administracija posle ovog početnog uspeha zatražila da Barzani organizuje nove tajne razgovore između visokih američkih i iranskih pregovarača u Erbilu.
Sastanak u Erbilu nikada nije održan zbog bezbednosnih pretnji, ali Barzani je nedavno poslao poruke Beloj kući nudeći pomoć u ponovnom pokretanju pregovora između SAD i Irana, povrdio je dobro upućen neimenovani izvor.
(Sputnjik)
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