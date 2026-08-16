KURTIJEVA POLICIJA UHAPSILA SRBIJA U ZVEČANU: Sumnjiče ga za napad na KFOR i tzv. kosovsku policiju
PRIPADNICI tzv. kosovske policije uhapsili su u Zvečanu I.M. zbog sumnje da je u maju 2023. godine navodno učestvovao u napadima na pripadnike KFOR-a i tzv. kosovske policije.
Kako je navedeno u saopštenju policije i tužilaštva, I.M. se sumnjiči za napad na službeno lice, učešće u masi koja vrši krivično delo i huliganizam, udruživanje radi protivustavnog delovanja i ugrožavanje lica pod međunarodnom zaštitom.
Do protesta na severu AP KiM u maju 2023. godine došlo je nakon što je tzv. kosovska policija nasilno uvela u zgrade opština albanske gradonačelnike izabrane na izborima koje su Srbi bojkotovali.
Pripadnici KFOR-a su 29. maja raspoređeni oko opštinskih zgrada u Leposaviću, Zubinom Potoku i Zvečanu, a nakon neuspelih razgovora između predstavnika Srba i oficira KFOR-a da prištinski specijalci napuste zgrade opština, došlo je do sukoba građana i pripadnika KFOR-a.
Pod sumnjom da su učestvovali u tim sukobima, prištinske vlasti su do sada uhapsile više Srba.
Tanjug
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