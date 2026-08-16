KIJEV NASTAVLJA SA UDARIMA PO CIVILNIM CILJEVIMA: VSU pogodile radnički autobus
ORUŽANE snage Ukrajine izvele su napad na autobus koji je prevozio radnike jednog preduzeća u Rakitjanskom okrugu kod Belgoroda.
Jedna žena je poginula, dok je deset osoba povređeno, saopštio je vršilac dužnosti gubernatora Belgorodske oblasti Aleksandar Šuvajev.
Prema njegovim rečima, jedna žena zadobila je otvorenu kraniocerebralnu povredu, a lekari njeno stanje ocenjuju kao teško.
Još tri žene i četvorica muškaraca zadobili su povrede od gelera, dok je kod još jedne žene, prema preliminarnim informacijama, konstatovana akubarotrauma.
(RTS)
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