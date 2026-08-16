Svet

KIJEV NASTAVLJA SA UDARIMA PO CIVILNIM CILJEVIMA: VSU pogodile radnički autobus

Novosti online

16. 08. 2026. u 19:55

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ORUŽANE snage Ukrajine izvele su napad na autobus koji je prevozio radnike jednog preduzeća u Rakitjanskom okrugu kod Belgoroda.

КИЈЕВ НАСТАВЉА СА УДАРИМА ПО ЦИВИЛНИМ ЦИЉЕВИМА: ВСУ погодиле раднички аутобус

Foto: Ukrainian Presidency / Sipa Press / Profimedia

Jedna žena je poginula, dok je deset osoba povređeno, saopštio je vršilac dužnosti gubernatora Belgorodske oblasti Aleksandar Šuvajev.

Prema njegovim rečima, jedna žena zadobila je otvorenu kraniocerebralnu povredu, a lekari njeno stanje ocenjuju kao teško.

Još tri žene i četvorica muškaraca zadobili su povrede od gelera, dok je kod još jedne žene, prema preliminarnim informacijama, konstatovana akubarotrauma.

(RTS)

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