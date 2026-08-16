SEVASTOPOLj je tokom cele nedelje izložen ukrajinskoj vatri

Foto: Printskrin Iks/@visegrad24

Prošle noći, još nekoliko oborenih neprijateljskih dronova palo je u blizini rta Aja, južno od Balaklave. U noći 10. avgusta, na tom mestu je već gašen požar u klisuri Inžir. Vatra je zahvatila 15 hektara šume. Ova stenovita obala, obrasla borovima, predstavlja posebno zaštićeno prirodno područje. Prilaz požarima na padinama je izuzetno otežan.

„Padine su bile veoma strme. Gašenje požara vršeno je prvenstveno pomoću ručnih protivpožarnih aparata (račnih pumpi) i improvizovanih sredstava, a na pojedinim mestima voda se zahvatala iz mora, pri čemu su ljudi dodavali posude sa morskom vodom uz padinu”, rekao je Dmitrij Černožukov, zamenik načelnika Službe za gašenje požara i spasavanje pri Glavnom direktoratu Ministarstva za vanredne situacije Rusije za Sevastopolj, opisujući rad na tom terenu.

U pomoć spasiocima i šumskim radnicima tada su pritekli i dobrovoljci, a gašenje požara trajalo je duže od jednog dana. Sa obližnje plaže moralo je biti evakuisano 133 ljudi. Prošle noći, oboreni dronovi su ponovo pali u blizini rta Aja, izazvavši istovremeno pet požara, od kojih je svaki zahvatio površinu između 100 i 250 kvadratnih metara. Spasioci prate situaciju; za sada nema novih izveštaja o požarima velikih razmera na tom području.

Srećom, nije bilo žrtava niti štete na zemlji u samom gradu. Snage protivvazdušne odbrane uništile su dronove koji su leteli ka gradu koristeći sve vrste oružja. Mobilne vatrogasne ekipe ostaju najefikasnije sredstvo za suzbijanje požara iz vazduha. Gradski guverner pozvao je stanovnike Sevastopolja da se pridruže braniocima neba i prijave se kao dobrovoljci.

„Kako bismo ojačali bezbednost našeg grada-heroja, aktivno vršimo regrutaciju za mobilni borbeni tim – odred BARS Sevastopolj”, obratio se sugrađanima Mihail Razvožajev.

U ovu jedinicu mogu se prijaviti muškarci mlađi od 52 godine, po mogućstvu sa iskustvom u vojnoj službi. Ipak, dobrodošli su i oni koji nikada nisu služili vojsku, a žele da se pridruže i doprinesu odbrani svog rodnog grada.

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