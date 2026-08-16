NAJNOVIJE INFORMACIJE O ZVEZDINOM FUDBALERU! Ovaj klub ga silno želi, on je već odlučio!
Stigao je na Marakanu kao najveće pojačanje, ali se nije proslavio na startu sezone.
Sve se više šuška u medijima o odlasku Mohameda Abu Fanija iz Crvene zvezde. Iskusni vezista je, navodno, na pragu povratka u domovinu.
Preciznije, Makabi Haifa krenuo je u "napad" na Zvezdinog prvotimca, međutim, male su šanse da izraelski fudbaler napusti Marakanu ovog leta.
Naime, kako prenosi "Sport 1", Abu Fani nema nameru da napušta crveno-bele u tekućem prelaznom roku.
Čak štaviše, tvrdi da je prvi put čuo da je na izlaznim vratima kluba u koji je stigao pre dva meseca, kao i da nije ni sa kim od izraelskih klubova u kontaktu.
Naglasio je Abu Fani da je potpuno fokusiran na trening koji će održati Albert Rijera danas, što znači da će izvesno ostati u Ljutice Bogdana 1a.
Ostaje da se vidi kakva će biti odluka španskog trenera, koji je danas promovisan u Crvenoj zvezdi.
Inače, Abu Fani je na Marakanu stigao kao najveće pojačanje za ovu sezonu, ali za sada nije opravdao očekivanja.
Ne bi trebalo da čudi ako Španac odluči da i dalje ima poverenje u iskusnog Izraelca.
BONUS VIDEO: Selektor SAD Stiv Ker kupio deonice Majorke
Preporučujemo
NOVI ODLAZAK IZ PARTIZANA! Crno-beli odmah izdali saopštenje!
16. 08. 2026. u 16:46
NOVI TRENER ZVEZDE ŠOKIRAO NA PROMOCIJI! "Stanković mi je idol"!
16. 08. 2026. u 15:11
"IMAM ZDRAVSTVENE PROBLEME": Novak Đoković otvorio dušu nakon eliminacije u Sinsinatiju
16. 08. 2026. u 08:13
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
SVET GLEDA U NEVERICI! Otkriveno šta je slovenački sudija šapnuo na uvo Mesiju u finalu Svetskog prvenstva!
Argentinci su imali primedbe na račun arbitra Slavka Vinčića iz Slovenije.
16. 08. 2026. u 15:42
PRENOS, PARTIZAN - RADNIČKI 1923! Stativa! Crno-beli se sa debitantom zahuktavaju za Špance!
Sva dešavanja sa utakmice petog kola Superlige Srbije iz Humske pratite uživo na našem portalu.
16. 08. 2026. u 21:25
PUTIN POTPISAO "ZAKON O GRAĐANSKOJ SMRTI" Za Ruse u inostranstvu: "Kazna će ih stići - moraju da shvate!"
RUSKI predsednik Vladimir Putin potpisao je zakon kojim se uvode nova ograničenja za državljane koji žive u inostranstvu, a koje su vlasti osudile za krivična dela ili određene prekršaje.
12. 08. 2026. u 17:59
Komentari (0)