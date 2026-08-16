Fudbal

NAJNOVIJE INFORMACIJE O ZVEZDINOM FUDBALERU! Ovaj klub ga silno želi, on je već odlučio!

Новости онлине/С.С.

16. 08. 2026. u 18:55

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Stigao je na Marakanu kao najveće pojačanje, ali se nije proslavio na startu sezone.

НАЈНОВИЈЕ ИНФОРМАЦИЈЕ О ЗВЕЗДИНОМ ФУДБАЛЕРУ! Овај клуб га силно жели, он је већ одлучио!

FOTO: FK Crvena zvezda

Sve se više šuška u medijima o odlasku Mohameda Abu Fanija iz Crvene zvezde. Iskusni vezista je, navodno, na pragu povratka u domovinu.

Preciznije, Makabi Haifa krenuo je u "napad" na Zvezdinog prvotimca, međutim, male su šanse da izraelski fudbaler napusti Marakanu ovog leta.

Naime, kako prenosi "Sport 1", Abu Fani nema nameru da napušta crveno-bele u tekućem prelaznom roku.

Čak štaviše, tvrdi da je prvi put čuo da je na izlaznim vratima kluba u koji je stigao pre dva meseca, kao i da nije ni sa kim od izraelskih klubova u kontaktu.

Photo: Bane T. Stojanovic/ATAImages

Naglasio je Abu Fani da je potpuno fokusiran na trening koji će održati Albert Rijera danas, što znači da će izvesno ostati u Ljutice Bogdana 1a.

Ostaje da se vidi kakva će biti odluka španskog trenera, koji je danas promovisan u Crvenoj zvezdi.

Inače, Abu Fani je na Marakanu stigao kao najveće pojačanje za ovu sezonu, ali za sada nije opravdao očekivanja.

Ne bi trebalo da čudi ako Španac odluči da i dalje ima poverenje u iskusnog Izraelca.

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