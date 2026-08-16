RUSIJA TVRDI DA JE ZAUZELA JOŠ DVA SELA NA ISTOKU UKRAJINE: Nastavlja se ofanziva Moskve
RUSKO ministarstvo odbrane oglasilo se povodom najnovijih informacija sa fronta.
Ministarstvo odbrane Rusije saopštilo je da su ruske snage zauzele selo Peršomarivku u Donjeckoj oblasti na istoku Ukrajine, kao i Kudijivku u Harkovskoj oblasti na severoistoku zemlje, preneo je Tas.
Kim Džong Un: Ponosan sam na zajedničku borbu Rusije i Severne Koreje za pravdu
Severnokorejski lider Kim Džong Un poručio je ruskom predsedniku Vladimiru Putinu da su Rusija i Severna Koreja stvorile pouzdanu osnovu za svetliju budućnost bilateralnih odnosa i istakao da je ponosan na zajedničku borbu dve zemlje za pravdu.
"Još jednom izražavam čvrsto uverenje da će, pod vašim mudrim vođstvom, bratska vojska i narod Rusije braniti suverenitet, bezbednosne interese i teritorijalni integritet zemlje i svakako ispuniti sveti zadatak izgradnje moćne Rusije", navodi se u odgovoru Kim Džong Una na Putinovu čestitku Severnoj Koreji povodom nacionalnog praznika.
Agencija je prethodno objavila da je Kim Džong Un primio čestitke u vidu telegrama od ruskog predsednika Vladimira Putina i zamenika predsednika Saveta bezbednosti Rusije Dmitrija Medvedeva povodom praznika Severne Koreje.
"Izražavam duboku zahvalnost na vašem toplom telegramu sa čestitkama povodom 81. godišnjice oslobođenja Koreje. Sveta istorija oslobođenja naše domovine beleži blistave podvige vojnika Crvene armije koji su se hrabro borili u svetoj borbi protiv zajedničkih neprijatelja", navodi se u telegramu koji je objavila severnokorejska agencija.
(Tanjug,Rojters)
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