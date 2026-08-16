VRAĆALI SE SA HODOČAŠĆA IZ MEĐUGORJA PA POGINULI: 12 mrtvih u udesu autobusa u Mađarskoj
POLjSKI autobus imao udes u Mađarskoj na povratku iz Međugorja, vlasti grada Žešova na jugoistoku Poljske potvrdile da se autobus sa vernicima vraćao iz BiH
Ministarstvo spoljnih poslova Poljske objavilo je da su se državljani te zemlje, koji su stradali noćas u autobusu koji je sleteo s autoputa u jarak u Mađarskoj, vraćali sa hodočašća iz Međugorja.
Portaprol ministarstva Maćej Vevior kazao je da "sve ukazuje na to da su se vraćali iz Međugorja", a vlasti poljskog grada Žešova na jugoistoku zemlje potvrdile su da se autobus sa vernicima vraćao iz Bosne i Hercegovine u region Podkarpackije.
Mađarski premijer Peter Mađar objavio je da je 12 ljudi poginulo, a najmanje deset povređeno u udesu poljskog autobusa u Mađarskoj.
Međunarodni servis poljske državne televizije TVP navodi da su povređeni prebačeni u bolnicu.
Udes u jedan sat iza ponoći, u autobusu bilo 57 putnika i dva vozača
Navodi se da je mađarska policija saopštila da je autobus uleteo u jarak i prevrnuo se noćas u jedan sat iza ponoći u blizini grada Mezekerešteš u istočnoj delu Mađarske.
U saopštenju policije je navedeno da se autobus kretao ka gradu Njiređhaza autoputem kada se nesreća dogodila.
Radoslav Šikorski, ministar spoljnih poslova Poljske, potvrdio je to u objavi na društvenoj mreži X.
- Potvrđujem da se dogodila tragična nesreća autobusa u kojoj su učestvovali poljski turisti u Mađarskoj. Konzularna služba deluje. U kontaktu smo sa mađarskim vlastima. Ministarstvo spoljnih poslova će pružiti proverene informacije - napisao je Šikorski.
Mađarska državna novinska agencija MTI je objavila da je u autobusu bilo 57 putnika i dva vozača.
Vozač zaspao, uhapšen nakon nesreće
- Autobus poljske registracije koji je saobraćao autoputem M3 prema Njiređhazi... skrenuo je sa puta u jarak i prevrnuo se. Preliminarne informacije ukazuju da je vozač verovatno zaspao - objavljeno je na sajtu mađarske policije.
U objavi se dodaje da je policija privela vozača vozača autobusa.
Mađarski sajt Indeks je preneo izjavu ministra unutrašnjih poslova Gabora Pošfaja da su policija i vatrogasci na mesto nesreće izašli u velikom broju, a u pomeranju teško oštećenog autobusa pomagali su i civili.
On je naveo da se uz 12 poginulih u autobusu nalazilo još 47 osoba, od kojih su mnogi zadobili teške povrede.
- Vozač autobusa koji je učestvovao u nesreći je uhapšen - naveo je Pošfaj.
Spasilačke ekipe ulazile su u prevrnuto vozilo kroz prozore kako bi došle do putnika, a mađarska Služba za upravljanje katastrofama objavila je noćas da su do 3 sata vatrogasci izvukli 35 osoba, ali da je više putnika ostalo priklješteno ispod samog vozila.
Za pomeranje autobusa teškog 24 tone angažovne su i civilne dizalice, a do njihovog dolaska vatrogasci su vitlima pokušavali da podignu zadnju osovinu kako bi oslobodili ljude zarobljene ispod nje.
Atila Janašočki, portparol policijske uprave županije Boršod-Abauj-Žemplen, izjavio je za agenciju MTI da se autobus poljskih registracija prevrnuo oko jedan sat ujutro.
On je dodao je da je deonica autoputa zatvorena zbog policijskog uviđaja, a saobraćaj se preusmjerava kod Mezekerešteša, sa povratkom na autoput kod Emoda.
(Kurir)
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