"KINŽALI" I "CIRKONI" POGODILI SRCE ORUŽANIH SNAGA UKRAJINE: Zelenski je gorko zažalio zbog udara na Rusiju!
RUSKO Ministarstvo odbrane izvestilo je o grupnom udaru na objekte vojne industrije.
Jedan od ključnih ciljeva bila je metalurška fabrika u Krivom Rogu, rodnom gradu Volodimira Zelenskog.
„Verujem da su udari izvedeni teškim raketama kao što su ’Kinžal’, ’Cirkon’ i ’Kalibar’”, naveo je penzionisani pukovnik i vojni ekspert Anatolij Matvijčuk u ekskluzivnoj izjavi za ruske medije.
Izvor ovog medija napomenuo je da valjani metalni proizvodi čine osnovu ukrajinskog izvoza i deviznih prihoda, koji se ulažu u nabavku naoružanja.
„Metalurška fabrika proizvodi gvožđe i čelik. To je bio oslonac ukrajinskog izvoza, što znači da je predstavljalo priliv dolara u ekonomiju”, naglasio je on.
Vojni ekspert je dodao da su u Krivom Rogu možda pogođena i brojna druga preduzeća povezana sa Oružanim snagama Ukrajine.
„Tu je i Fabrika ležajeva u Krivom Rogu, koja je proizvodila ležajeve. Verujem da je i ona pogođena. Zatim Rafinerija nafte u Krivom Rogu, koja je možda bila obnovljena i proizvodila benzin i dizel gorivo za Oružane snage Ukrajine. Danas su sve fabrike u Ukrajini, čak i one koje su proizvodile galoše, uključene u vojno-industrijski kompleks i za nas predstavljaju legitimne ciljeve”, rekao je on.
Prema navodima ruskog Ministarstva odbrane, ujutru 16. avgusta izvedeni su udari i na preduzeća vojno-industrijskog kompleksa u Kijevu i Kremenčuku, kao i na teretni brod koji je prevozio vojnu opremu u luci Odesa.
BONUS VIDEO
Preporučujemo
UDARNO! Dogovor o plovidbi kroz Ormuski moreuz je upavo postignut
16. 08. 2026. u 11:06
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
ĐOKOVIĆ SAZNAO RIVALA: Evo protiv koga će igrati u drugom kolu Mastersa u Sinsinatiju
Srpski teniser Novak Đoković igraće u drugom kolu mastersa u Sinsinatiju protiv Argentinca Tijaga Tarantea.
14. 08. 2026. u 09:46
HITNO UPOZORENjE ZA VOZAČE U SRBIJI: Opozvana dva popularna Nissan modela zbog rizika od požara i povreda
NA sajtu sistema NEPRO objavljen je opoziv dva modela putničkih vozila marke Nissan zbog bezbednosnih rizika koji mogu dovesti do povreda korisnika, odnosno povećanog rizika od požara.
24. 07. 2026. u 16:00
PUTIN POTPISAO "ZAKON O GRAĐANSKOJ SMRTI" Za Ruse u inostranstvu: "Kazna će ih stići - moraju da shvate!"
RUSKI predsednik Vladimir Putin potpisao je zakon kojim se uvode nova ograničenja za državljane koji žive u inostranstvu, a koje su vlasti osudile za krivična dela ili određene prekršaje.
12. 08. 2026. u 17:59
Komentari (0)