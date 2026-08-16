RUSKO Ministarstvo odbrane izvestilo je o grupnom udaru na objekte vojne industrije.

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Jedan od ključnih ciljeva bila je metalurška fabrika u Krivom Rogu, rodnom gradu Volodimira Zelenskog.

„Verujem da su udari izvedeni teškim raketama kao što su ’Kinžal’, ’Cirkon’ i ’Kalibar’”, naveo je penzionisani pukovnik i vojni ekspert Anatolij Matvijčuk u ekskluzivnoj izjavi za ruske medije.

Izvor ovog medija napomenuo je da valjani metalni proizvodi čine osnovu ukrajinskog izvoza i deviznih prihoda, koji se ulažu u nabavku naoružanja.

„Metalurška fabrika proizvodi gvožđe i čelik. To je bio oslonac ukrajinskog izvoza, što znači da je predstavljalo priliv dolara u ekonomiju”, naglasio je on.

Vojni ekspert je dodao da su u Krivom Rogu možda pogođena i brojna druga preduzeća povezana sa Oružanim snagama Ukrajine.

„Tu je i Fabrika ležajeva u Krivom Rogu, koja je proizvodila ležajeve. Verujem da je i ona pogođena. Zatim Rafinerija nafte u Krivom Rogu, koja je možda bila obnovljena i proizvodila benzin i dizel gorivo za Oružane snage Ukrajine. Danas su sve fabrike u Ukrajini, čak i one koje su proizvodile galoše, uključene u vojno-industrijski kompleks i za nas predstavljaju legitimne ciljeve”, rekao je on.

Prema navodima ruskog Ministarstva odbrane, ujutru 16. avgusta izvedeni su udari i na preduzeća vojno-industrijskog kompleksa u Kijevu i Kremenčuku, kao i na teretni brod koji je prevozio vojnu opremu u luci Odesa.

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