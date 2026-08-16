POPLAVE I NEVREME PARALISALI GRČKU: Grom pogodio ženu u automobilu, teško povređena prebačena u bolnicu (VIDEO)
OBILNE kiše izazvale su juče poplave u delovima južnog Peloponeza u Grčkoj.
Grik riporter prenosi navode grčkog javnog servisa ERT da su bujice poplavile kuće i puteve, odnoseći vozila i primoravajući hitne službe da spasavaju ljude zarobljene u automobilima.
Navodi se da su iznenadne padavine pogodile nekoliko mesta, uključujući Oitilo, Neo Oitilo, Alipu, Kokalu i Ekso Nimfio.
Vatrogasna služba je primila oko 50 poziva za pomoć iz tog područja počev od oko 16:30 časova i pomogla je desetoro ljudi da izađu iz vozila i dođu do bezbedne lokacije.
Adonis Georgijadis, ministar zdravlja Grčke, kazao je da je ženska osoba teško povređena u Oitilu prilikom udaru groma dok je bila u svom automobilu.
On je rekao da je žena odvezena u bolnicu u Sparti na lečenje, a nije poznato njeno trenutno stanje.
Intenzivne padavine pretvorile su puteve u blatnjave bujice u delovima Istočnog Manija, pri čemu je voda ulazila u kuće i druge objekte.
Lokalne vlasti su prijavile značajnu štetu na putnoj mreži i mostovima.
Georgija Lirofoni, zamenica gradonačelnika Istočnog Manija, rekao je da su vozila odneta u more i da su neki od stanovnika tražili da budu evakuisani sa pogođenih područja.
Privremeni smeštaj je organizovan u zatvorenoj sportskoj dvorani u Areopolisu.
Poplave su se dogodile 15. avgusta, tokom jednog od najvećih verskih i letnjih praznika u Grčkoj - Panagije ili Uspenja Presvete Bogorodice (Velika Gospojina u Srbiji 28. avgusta), kada Mani i druga turistička mesta na Peloponezu obično imaju povećan broj posetilaca.
(Greek Reporter)
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