IRAN JE ZNAO GDE SU OFICIRI PENTAGONA! "Izdala" ih jedna stvar na mobilnim telefonima koju nisu smeli da imaju

IRAN je možda pratio kretanje američkih trupa i birao mete za napade koristeći aplikaciju za fitnes „Strava”, navodi „Skaj njuz”, koji je analizirao podatke o treninzima više od 1.300 korisnika

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Iran je možda koristio podatke iz fitnes aplikacije „Strava” za praćenje američkih trupa i izviđanje ciljeva na Bliskom istoku. „Skaj njuz” je otkrio objave o treninzima više od 1.300 korisnika, na osnovu kojih bi se moglo rekonstruisati kretanje trupa.

Novinari su posebnu pažnju posvetili nalogu jednog civilnog saradnika američke mornarice. Pre sukoba sa Islamskom Republikom, on je redovno objavljivao rute svog trčanja iz baze u Manami, u Bahreinu. Nakon evakuacije, počeo je da objavljuje podatke o treninzima u blizini hotela „Kraun plaza”. Šest dana kasnije, Iran je izveo napad na taj hotel, pri čemu su povređena dva zaposlena u Pentagonu.

Ovaj medij je otkrio sličnu situaciju u vazduhoplovnoj bazi „Muvafak al-Salti” u Jordanu. Vojno osoblje je objavljivalo podatke o stotinama treninga, a tokom perioda zatišja, 76 odsto ruta počinjalo je ili se završavalo u blizini kasarni. Teheran je 17. jula izveo napad na tu lokaciju, usmrtivši tri vojnika.

Stručnjaci sa kojima je razgovarao „Skaj njuz” ukazali su na to da bi se podaci iz aplikacije „Strava” mogli koristiti u obaveštajne svrhe. Opasnost je dodatno uvećana činjenicom da se podaci o geolokaciji često mogu povezati sa pravim imenima korisnika i njihovim nalozima na društvenim mrežama.

Američkim vlastima je ovaj problem poznat već godinama. Još 2018. godine ograničena je upotreba funkcija geolokacije za vojno osoblje zbog rizika od ugrožavanja poverljivih objekata i resursa, ali je istraga pokazala da se takvi podaci i dalje pojavljuju u javnosti.

Ranije su poverljive informacije o pripadnicima Kraljevske mornarice takođe dospele na istu aplikaciju. Oficiri na dužnosti u podmornicama naoružanim nuklearnim oružjem, stacioniranim u bazi „Faslejn”, nehotice su propustili da uključe režim zaštite privatnosti dok su vežbali koristeći tu popularnu aplikaciju.

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