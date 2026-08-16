BRITANSKE bespilotne letelice prvi put su upotrebljene od strane Kijeva za izvođenje udara duboko na teritoriji Rusije, pišu, pozivajući se na izvore u Oružanim snagama Ukrajine.

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- Britanski dronovi prvi put su upotrebljeni za izvođenje udara na glavnoj teritoriji Rusije. Dronovi, koje su proizvele dve britanske kompanije, isporučeni su Ukrajini, čije snage to oružje koriste za izvođenje udara velikog dometa - navodi se u tekstu.

Kako se navodi, bespilotne letelice, među kojima je i dron „Njan“, koji proizvodi kompanija „Kalen-Lenc“ u engleskoj grofoviji Viltšir, korišćene su u napadima na rafinerije nafte u Volgogradu i Jaroslavlju.

Prema oceni penzionisanog maršala britanskog ratnog vazduhoplovstva Grega Begvela, upotreba britanskih bespilotnih letelica protiv Rusije mogla bi Moskvi da pruži osnov da fabrike u Velikoj Britaniji u kojima se proizvode takvi dronovi smatra „legitimnim ciljevima“.

Ukrajina je ranije u napadima duboko na rusku teritoriju koristila britanske rakete dugog dometa „storm šedou“. Kako navodi list, to Kijevu nije pomoglo da „promeni tok“ sukoba.

Ambasador Rusije u Londonu Andrej Kelin ranije je izjavio da je Velika Britanija uvučena u ukrajinski sukob, možda čak i dublje od bilo koje druge članice NATO-a.

On je ukazao da je zvanično potvrđeno prisustvo pripadnika specijalnih snaga, instruktora i vojnih stručnjaka u Ukrajini, koji, prema njegovim rečima, učestvuju i u lansiranju raketa „storm šedou“.

(Sputnjik)

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