UDARNO! Dogovor o plovidbi kroz Ormuski moreuz je upavo postignut

TEHERAN je ranije saopštio da određivanje plovnih puteva ne znači automatsko otvaranje prolaza. Konačna odluka zavisiće i od ispunjavanja drugih uslova koje je Iran postavio Sjedinjenim Državama

Foto: Tanjug/AP

Portparol iranskog Ministarstva spoljnih poslova Esmail Bagaei izjavio je da su Teheran i Muskat finalizovali tehnički sporazum o plovidbenim rutama kroz Ormuski moreuz nakon tri meseca pregovora, dodajući da potpuno obnavljanje komercijalnog brodarstva zavisi od toga da li će Vašington okončati svoje vojne pretnje i pomorsku blokadu.

Bagaei je rekao da su Iran i Oman postigli sporazum o mapi plovnih ruta za Ormuski moreuz nakon nedelja tehničkih pregovora između dve priobalne države.

U razgovoru za "Defa pres", Bagaei je rekao da je plan rezultat opsežne koordinacije između iranskih spoljnih, odbrambenih i bezbednosnih agencija, opisujući aranžman kao nezavisni bilateralni napor da se obezbedi bezbedan prolaz kroz strateški plovni put.

"Uprkos opstrukciji SAD, razgovori su postigli pozitivan napredak u protekle tri nedelje i postignut je sporazum o mapi plovnih ruta", rekao je on. Portparol je dodao da će se razmena između Teherana i Muskata nastaviti dok se ne reše preostala pitanja.

Dve strane su i dalje u konsultaciji oko zvaničnog saopštenja koje će izdati prestonice, rekao je Bagaei, dodajući da će tehnički timovi nastaviti da rade na završetku procesa. Naglasio je da sporazum između Irana i Omana čuva suverenitet obe priobalne države, a istovremeno uspostavlja protokole za pomorski saobraćaj kroz moreuz.

Bilateralni razgovori između Irana i Omana deo su tehničkih pregovora pokrenutih u okviru posebnog memoranduma o razumevanju između Irana i SAD, kojim je Teheranu i Muskatu dat zadatak da razviju novi okvir za navigaciju.

Bagaei je izjavio da potpuno obnavljanje bezbednosti i normalnog komercijalnog brodarstva zahteva kraj onoga što Teheran opisuje kao nezakonite američke akcije, vojne pretnje i tekuću pomorsku blokadu, dodajući da je kompenzacija za kršenje obaveza Vašingtona u poslednja dva meseca i dalje neophodna.

(RT Balkan)

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