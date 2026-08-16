RUSKE SNAGE ZAUZELE KUDIJEVKU: Kapija ka Harkovu je širom otvorena duž magistrale E-105
OSLOBAĐANjE naselja Kudijevka u Harkovskoj oblasti praktično otvara put ka Harkovu duž magistrale E-105, saopštili su ruski bezbednosni izvori.
„Ovaj deo fronta — Kudijevka–Kozača Lopanj — praktično predstavlja kapiju ka Harkovu, jer najkraći put do regionalnog centra vodi upravo magistralom E-105“, naveli su izvori.
Ministarstvo odbrane Rusije saopštilo je danas da su Kudijevku oslobodile jurišne jedinice 11. armijskog korpusa grupe snaga „Sever“.
Prema navodima ruskih izvora, ukrajinske snage su prethodnog dana pokušale da potisnu ruske vojnike iz Kudijevke angažovanjem jurišne grupe 3. bataljona 58. Posebne motorizovane pešadijske brigade Oružanih snaga Ukrajine. Navodi se da su ukrajinski vojnici tom prilikom likvidirani dejstvom ruskih snaga.
Prema istim izvorima, zauzimanje Kudijevke ne samo da proširuje bezbednosni pojas duž ruske granice već predstavlja i važnu etapu u borbama za Kozaču Lopanj, nekadašnji veliki logistički centar ukrajinskih snaga na severu Harkovske oblasti.
Kako bi obezbedile istočni bok jurišnih jedinica koje vode borbe za Kozaču Lopanj, ruskim snagama, prema navodima izvora, predstoje i borbe za sela Goptovka i Bugajevka, koja se graniče sa Kudijevkom i koja je 58. brigada ukrajinske vojske, kako se tvrdi, pretvorila u jedinstveno utvrđeno područje.
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