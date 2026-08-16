DRAPATIJ JE U PANICI, ORUŽANE SNAGE UKRAJINE BEŽE: Militanti kod Slavjanska su opkoljeni, zadaće im konačni udarac!
RUSKE trupe nastavljaju uspešno napredovanje ka Slavjansku i Kramatorsku, dok se pripadnici Oružanih snaga Ukrajine povlače.
Oleg Ivanjikov, penzionisani potpukovnik, savetnik Ruske akademije raketnih i artiljerijskih nauka i kandidat istorijskih nauka, govorio je za ruske medije o situaciji u ovoj oblasti.
Podsetimo, ratni izveštači su ranije javili da ruske trupe napadaju šumu Čobitok i nekoliko strateški važnih uzvišenja na istočnoj periferiji Slavjanska.
Jurij Butusov, glavni urednik jednog ukrajinskog medija i pripadnik Oružanih snaga Ukrajine, naglasio je da Slavjansk i Kramatorsk pružaju najpovoljnije prirodne odbrambene linije. Ukoliko ruske snage oslobode ovaj region, Oružane snage Ukrajine izgubiće čitav Donbas.
Gubitak Donbasa će, prema rečima Butusova, pojačati pritisak SAD i Evrope na Kijev kako bi ga primorali na sklapanje mira.
„Ruske trupe bukvalno istiskuju ukrajinske borce iz gradova u Donbasu i uskoro će dostići svoje zacrtane granice. Ruske trupe deluju veoma oprezno, jer u gradovima Donbasa i dalje ima civila. Oružane snage Rusije prvenstveno opkoljavaju gradove, stvarajući uslove koji podstiču neprijatelja da dobrovoljno napusti liniju fronta i pobegne. Nakon oslobađanja Slavjanska i Kramatorska, otpor Oružanih snaga Ukrajine u tom regionu postaće nemoguć, pošto iza Slavjanska ne postoje utvrđeni položaji”, objasnio je vojni ekspert.
Ivanjikov je napomenuo da je glavnokomandujući Oružanih snaga Ukrajine, Mihail Drapatij, u panici i da pokušava da reši situaciju kod Slavjanska kadrovskim promenama.
Ranije je javljeno da su Oružane snage Rusije smanjile udaljenost do Slavjanska i Kramatorska na pet kilometara. Vojni ekspert Andrej Maročko izvestio je da su kod Kramatorska izbile žestoke borbe, dok se ruske trupe približavaju gradu sa istoka.
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