ĐEDOVIĆ HANDANOVIĆ ZAPUŠILA USTA KRITIČARIMA: Nećemo sankcije Rusiji, ni da otimamo NIS - Vlada čuva interese Srbije

MINISTRAKA rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović izjavila je danas da pregovori MOL-a i Gaspromnjefta o prodaji većinskog ruskog udela u Naftnoj industriji Srbije (NIS) napreduju i da "u tim pregovorima Srbija nije prepreka", te da ishod ne zavisi od nas.

FOTO TANJUG/ Ministarstvo rudarstva i energetike/ Nenad Kostić/ bg

Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović izjavila je danas da pregovori MOL-a i Gaspromnjefta o prodaji većinskog ruskog udela u Naftnoj industriji Srbije (NIS) napreduju i da "u tim pregovorima Srbija nije prepreka", te da ishod ne zavisi od nas.

- Predsednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je razgovore sa predsednikom Rusije (Vladimir Putin) i premijerom Mađarske (Peter Mađar) o pitanju NIS-a. Nadamo se skoroj finalizaciji dogovora između ruske i mađarske strane, koje treba da dobije i odobrenje OFAK-a. Takav ugovor predstavljao bi trajno i održivo rešenje za NIS, koji sada posluje u velikoj neizvesnosti, od meseca do meseca, a naravno da smo spremni za druge opcije, u slučaju nepovoljnijih ishoda, kako bismo zaštitili interese naše države - rekla je Đedović Handanović za "Politiku".

Odgovarajući na pitanje zašto se stalno ponavlja da je NIS poklonjen Rusima, a ne kaže se da je to jedna, ako ne i jedina kompanija od velikih privatizacija, koja je sve svoje obaveze iz ugovora ispunila, zahvaljujući čemu danas imamo dovoljno goriva, ministarka je istakla:"Zato što jeste praktično poklonjen".

- Revizorska kuća je 2008. godine radila procenu imovine NIS-a bez rudnog bogatstva - 2,2 milijarde evra. Oni koji su tada bili na vlasti prodali su većinski udeo akcija plus pravo na eksploataciju za 400 miliona evra. Da li neko može da kaže da je to bila dobra transakcija za Srbiju? Niko ne spori da je NIS jedna od najboljih kompanija u zemlji, zahvaljujući ulaganju i dobrom upravljanju ruske strane. Sankcije nisu uvedene protiv države Srbije. Našli smo se ni krivi ni dužni u ovakvoj poziciji. I baš ti koji su prodali drže nama pridike da bi trebalo da nacionalizujemo i slično. Naša politika je jasna - nećemo bespravno otimati nikome ništa, ali nećemo dozvoliti da naši građani trpe, kao što nisu ni do sada - dodala je.

O dočeku Zelenskog

Na pitanje o tome da je dočekala Vladimira Zelenskog na aerodromu i šta je to u čemu Ukrajina može energetski da nam pomogne, posebno imajući u vidu da su nam zavrtali gas zbog problema sa Rusijom i pre sukoba, te zašto bi im sada verovali, ministarka je rekla da iz pitanja proizilazi da je nešto dogovoreno na reč, pa bi trebalo verovati ili ne verovati.

- Ništa nije dogovoreno, a da javnost nije obaveštena. Mi se ne snabdevamo preko Ukrajine nego preko Balkanskog toka. I upravo zato smo diversifikovali pravce snabdevanja gasom i to nastavljamo da radimo kako bismo imali različite izvore snabdevanja. Srbija nije učestvovala u sukobu u Ukrajini, ali je trpela posledice kao i danas sa NIS-om. Ne zaboravimo da Ukrajina nijednog trenutka nije dovodila u pitanje podršku teritorijalnom integritetu Srbije, kao što je i Srbija dosledna u podršci teritorijalnom integritetu Ukrajine. Ništa nam nije uradio nažao ukrajinski narod. A sankcije Ruskoj Federaciji nismo uveli niti ćemo. Vlada Srbije i predsednik Aleksandar Vučić vode nezavisnu politiku u interesu srpskog naroda, a ne nekog drugog - dodala je.

Na pitanje da li su srpski pregovarači tražili od OFAK-a delistiranje NIS-a, ona je istakla da je "naši interes da NIS ne bude pod sankcijama OFAK-a, kako bi se obezbedio nesmeta rad Rafinerije".

- Sada to uspevamo kroz operativne licence, ali u slučaju uspešnog završetka pregovora i saglasnosti OFAK-a očekujemo da skidanje sankcija bude trajno. Delistiranje je naredni korak, a i taj proces takođe ima svoje uslove i vremensko trajanje - objasnila je.

O tome zašto je ADNOK odustao od NIS-a, Đedović Handanović je rekla da je ADNOK bio zainteresovan da uđe u vlasništvo kao manjinski akcionar u NIS-u, ali tek pošto bi MOL otkupio paket od 56 odsto akcija od "Gaspromanjefta".

- Kasnije bi se MOL I ADNOK dogovarali. Naš je stav kao države je da bi ulazak ADNOK-a bio dobar za NIS i stojimo pri tom stavu - kazala je Đedović Handanović.

Nizak vodostaj Dunava pravi probleme

Govoreći o tome koliko vodostaj Dunava utiče na dopremanje uglja iz uvoza za domaće TE, ali i na privrednu proizvodnju, kazala je da je nizak vodostaj ozbiljno poremetio lance snabdevanja naftom i naftnim derivatima u čitavom regionu.

- Prema procenama, može da stigne svega 25 do 30 odsto planiranih količina, što čini situaciju veoma izazovnom. Bez obzira na sve izazove, kojih ima mnogo, za sada uspevamo da obezbedimo dovoljno goriva i da sačuvamo sigurnost snabdevanja - dodala je ministarka.

O projektu RHE "Bistrica", rekla je da "Bistrica predstavlja jedan od najznačajnijih strateških energetskih projekata Srbije i dodala da će pripremni radovi početi ove godine, a radovi na glavnom postrojenju krajem sledeće godine".

- Uz poštovanje svih zahteva Japanske agencije za međunarodnu saradnju, sa kojom iduće godine treba da potpišemo ugovor o zajmu - dodala je ona.

(RT Balkan)

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