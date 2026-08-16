„BEŠIKTAŠ, BEŠIKTAŠ!“ Godinu dana ga je molio, a sada mu je Vlahović ispunio san!

DUŠAN Vlahović postao je velika zvezda u Istanbulu, a za zvanični sajt Bešiktaša govorio je o dolasku u klub.

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Vlahović je objasnio zašto ni u jednoj od mnogobrojnih ponuda ovog leta nije prepoznao pravi projekat.

- Ovog leta dobio sam mnogo ponuda. Razgovaralo se sa brojnim klubovima, ali nigde nisam bio zadovoljan projektom. Bešiktaš me je pozvao. Najpre trener Vićenco Italijano, dok sam bio na aerodromu. Rekao mi je: "Idem u Istanbul, potpisao sam za Bešiktaš, ako želiš možeš i ti da dođeš". Kada sam razgovaro sa ocem i porodicom, shvatio sam da je Bešiktaš u ovom trenutku najbolji izbor za mene - rekao je Vlahović, koji je imao spektakularan doček i promociju u Istanbulu.

Italijano je, po Vlahovićevim rečima, jedan od ključnih razloga za ovaj transfer. Njih dvojica su ranije sarađivala u Fiorentini, a rastanak početkom 2022. godine bio je neobičan.

- Imao sam koronavirus i bio sam kod kuće. Sve se dogodilo veoma brzo. Nisam imao priliku da se oprostim od njega niti da razgovaramo. Ali, na kraju, sada smo ponovo ovde zajedno - ispričao je Vlahović.

Kada je reč o golovima i očekivanjima, Vlahović ne beži od pritiska. Poručio je navijačima da će "govoriti nogama", a posebno ga je dirnuo doček na aerodromu i stadionu.

- Šta god da uradim, meni nikada nije dovoljno. Ja sam svoj najveći kritičar. U svakoj situaciji želim više, više i još više. Uvek morate da imate neki cilj u glavi. Međutim, jasno je da je osnovni cilj ove sezone da trofej šampiona vratimo na stadion Bešiktaša - naglasio je srpski napadač.

Jedna od najzanimljivijih priča iz intervjua tiče se navijača Bešiktaša po imenu Ibrahim, koga je Vlahović upoznao tokom odmora u Bodrumu. Ibrahim mu je gotovo godinu dana slao poruke sa istom molbom, da obuče crno-beli dres.

- Stalno mi je govorio: "Bešiktaš, Bešiktaš". Posle odmora nastavio je da mi piše na svaka dva ili tri dana: "Dođi u Bešiktaš, čekam te u Istanbulu". Radio je to čitavu godinu. Kada sam stigao ovde, pozvali smo ga. Njegovi snovi su se na kraju ostvarili - ispričao je Vlahović uz osmeh.

Vlahović će u Bešiktašu nositi broj 28, a iza toga stoji nekoliko razloga: to je bio njegov prvi broj u Fjorentini, Kristijano Ronaldo ga je nosio u Sportingu, a i sam Vlahović je rođen 28. januara.