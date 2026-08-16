VUČIĆ POSLE RAZORNOG ZEMLJOTRESA U INDONEZIJI: Srbija čvrsto stoji uz svoje prijatelje
PREDSEDNIK Republike Srbije, Aleksandar Vučić, oglasio se na društvenoj mreži Iks, povodom razornog zemljotresa na ostrvu Flores u Indoneziji.
- U svoje i u ime građana Republike Srbije, izražavam duboko saučešće porodicama stradalih u razornom zemljotresu na ostrvu Flores, Prabovu Subjantu i narodu Indonezije, dok povređenima želim brz oporavak.
Spasilačkim timovima na terenu upućujemo podršku sa željom da istraju u borbi za spasavanje svakog života. Srbija čvrsto stoji uz svoje prijatelje u ovim teškim trenucima i spremna je da pruži neophodnu pomoć - istakao je predsednik Vučić.
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