Politika

VUČIĆ POSLE RAZORNOG ZEMLJOTRESA U INDONEZIJI: Srbija čvrsto stoji uz svoje prijatelje

В.Н.

16. 08. 2026. u 12:49

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PREDSEDNIK Republike Srbije, Aleksandar Vučić, oglasio se na društvenoj mreži Iks, povodom razornog zemljotresa na ostrvu Flores u Indoneziji.

ВУЧИЋ ПОСЛЕ РАЗОРНОГ ЗЕМЉОТРЕСА У ИНДОНЕЗИЈИ: Србија чврсто стоји уз своје пријатеље

FOTO: Tanjug/ANA PAUNKOVIĆ

- U svoje i u ime građana Republike Srbije, izražavam duboko saučešće porodicama stradalih u razornom zemljotresu na ostrvu Flores, Prabovu Subjantu i narodu Indonezije, dok povređenima želim brz oporavak.

Spasilačkim timovima na terenu upućujemo podršku sa željom da istraju u borbi za spasavanje svakog života. Srbija čvrsto stoji uz svoje prijatelje u ovim teškim trenucima i spremna je da pruži neophodnu pomoć - istakao je predsednik Vučić.

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