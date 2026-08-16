MOĆNA PORUKA SA KOSOVA I METOHIJE Vladika Ilarion i monasi došli kod porodice Rašković: Uz vas smo!

VLADIKA Ilarion novobrdski, vikar Patrijarha srpskog, zajedno sa monasima manastira Visoki Dečani, posetio je porodicu Nenada Raškovića u selu Drijen kako bi izrazio solidarnost sa porodicom Nenada Raškovića koga su nedavno brutalno pretukli pripadnici tzv. kosovske policije.

Foto: Printskrin Youtube/Televizija Hram

Vladika i monasi posetili su porodicu Nenada Raškovića nakon proslave krsne slave Svetog arhiđakona Stefana u Banjskoj, navodi se objavi manastira Dečani na društvenoj mreži Iks.

- Četiri porodice žive tamo zajedno sa svojom decom. U ime Njegove Svetosti Patrijarha Porfirija, vladika Ilarion im je poklonio ikonu Gospoda Isusa Hrista i podelio finansijsku pomoć deci kao znak podrške i ohrabrenja u ovim teškim danima - navodi se u objavi.

Kako je rečeno, porodice su govorile o dubokoj neizvesnosti i strahu koji osećaju od incidenta.

- Dva brata Raškovića su oženjeni Albankama iz Albanije. Do ovog poslednjeg događaja živeli su u miru. Takođe su apelovali na praktičnu pomoć za svoje selo, ističući potrebu za boljim putem i podrškom za zajednički centar gde bi se stanovnici mogli da okupljaju -navodi se u objavi manastira Dečani i dodaje da je poseta bila tihi izraz prisustva i saosećanja za malu zajednicu koja živi pod pritiskom, potvrđujući da nisu zaboravljeni.

(Tanjug)

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