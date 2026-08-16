PARTIZAN U "NEOBIČNOM" PROBLEMU: Crno-beli ne odlažu meč protiv Mladosti iz Lučana zbog Crvene zvezde!

Partizan najverovatnije neće odložiti meč protiv Mladosti iz Lučana sledećeg vikenda, a razlog je meč sa Crvenom zvezdom.

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Partizan je kažnjen sa utakmicom bez prisustva njegovih navijača na gostujućim utakmicama zbog incidenata na prvom meču Superlige Srbije kada su gostovali Zemunu u Ubu. Taj meč je trebalo da bude odrađen u Nišu, ali je odložen. I tu je sad ispao veliki problem za izabranike Saše Ilića.

Uprava Partizana našla se u velikoj dilemi: Ako bi crno-beli odložili meč protiv Mladosti, onda bi morali da igraju večiti derbi bez Grobara na jugu! Zato što je to prva sledeća utakmica u gostima.

I zbog toga odluka iz Humske glasi - crno-beli će igrati protiv Lučana u nedelju, da bi imali podršku grobara na večitom derbiju.