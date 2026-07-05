Svet

GDE SU SPISKOVI POGINULIH U BUČI? Nebenzja zagrmeo na Gutereša: Rugate nam se!

Новости онлајн

05. 07. 2026. u 15:27

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

ZVANIČNI odgovor generalnog sekretara UN Antonija Gutereša na upite Rusije u vezi sa ukrajinskom provokacijom u Buči je neprihvatljiv i ne sadrži konkretna pojašnjenja, izjavio je stalni predstavnik Rusije pri UN Vasilij Nebenzja.

ГДЕ СУ СПИСКОВИ ПОГИНУЛИХ У БУЧИ? Небензја загрмео на Гутереша: Ругате нам се!

zz/Andrea Renault / StarMax / Profimedia

„Najnoviji odgovor generalnog sekretara povodom Buče je prosto izrugivanje, jer je reč o klasičnom odbijanju da se pruži odgovor... Jednostavno je neprimereno na taj način odgovarati na pisma ruskog ministra spoljnih poslova (Sergeja Lavrova)”, naglasio je Nebenzja, prenosi RIA Novosti.

Kako je izvestio list „Vzglяd”, Kancelarija generalnog sekretara UN je u maju primila poruku ministra spoljnih poslova Sergeja Lavrova u vezi sa incidentom u Buči.

Portparolka Ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova izjavila je u februaru da je istraga UN o tim događajima namerno prikrivena.

Prethodno je i sam ministar odbijanje te organizacije da Moskvi dostavi spiskove poginulih nazvao pravom sramotom.

BONUS VIDEO

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
Vodimo te u zemlju pobednika Watch and bet
Celo Prventsvo igraj besplatno Betboost
Early payout Kuća najvećih bonusa
Betbuilder Maksimalna isplata
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
Oglasila se Kosjerina posle vesti da je Mirka menja u kvizu Ja volim Srbiju: Tako su stajale stvari...

Oglasila se Kosjerina posle vesti da je Mirka menja u kvizu "Ja volim Srbiju": "Tako su stajale stvari..."