GDE SU SPISKOVI POGINULIH U BUČI? Nebenzja zagrmeo na Gutereša: Rugate nam se!

ZVANIČNI odgovor generalnog sekretara UN Antonija Gutereša na upite Rusije u vezi sa ukrajinskom provokacijom u Buči je neprihvatljiv i ne sadrži konkretna pojašnjenja, izjavio je stalni predstavnik Rusije pri UN Vasilij Nebenzja.

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„Najnoviji odgovor generalnog sekretara povodom Buče je prosto izrugivanje, jer je reč o klasičnom odbijanju da se pruži odgovor... Jednostavno je neprimereno na taj način odgovarati na pisma ruskog ministra spoljnih poslova (Sergeja Lavrova)”, naglasio je Nebenzja, prenosi RIA Novosti.

Kako je izvestio list „Vzglяd”, Kancelarija generalnog sekretara UN je u maju primila poruku ministra spoljnih poslova Sergeja Lavrova u vezi sa incidentom u Buči.

Portparolka Ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova izjavila je u februaru da je istraga UN o tim događajima namerno prikrivena.

Prethodno je i sam ministar odbijanje te organizacije da Moskvi dostavi spiskove poginulih nazvao pravom sramotom.

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