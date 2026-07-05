ZAMENIK LAVROVA OPLEO PO EVROPI: Nemate rešenje za Ukrajinu, samo maštate o porazu Rusije!
EVROPA danas teško da je sposobna da ponudi konstruktivne ideje za rešavanje ukrajinskog sukoba, rekao je zamenik ruskog ministra spoljnih poslova Mihail Galuzin za RIA Novosti.
- Što se tiče nedavno učestalih izjava evropskih lidera o potrebi 'razgovora' sa Rusijom, pre svega radi rešavanja ukrajinske krize, njih i dalje prate pozivi da se našoj zemlji nanese 'strateški poraz'. Takva iskrivljena logika je siguran znak da Evropa danas teško da je sposobna da ponudi bilo kakve konstruktivne ideje - rekao je Galuzin.
Ranije je ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov izjavio da Rusija nema iluzija o stvarnim planovima EU da učestvuje u rešenju u Ukrajini.
Takođe je istakao da lider kijevskog rešima Vladimir Zelenski postavlja nerealne uslove Moskvi i svojim evropskim nadzornicima u vezi sa sukobom u Ukrajini.
(RT Balkan)
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