Svet

ZAMENIK LAVROVA OPLEO PO EVROPI: Nemate rešenje za Ukrajinu, samo maštate o porazu Rusije!

P. Đurđević

05. 07. 2026. u 15:23

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EVROPA danas teško da je sposobna da ponudi konstruktivne ideje za rešavanje ukrajinskog sukoba, rekao je zamenik ruskog ministra spoljnih poslova Mihail Galuzin za RIA Novosti.

ЗАМЕНИК ЛАВРОВА ОПЛЕО ПО ЕВРОПИ: Немате решење за Украјину, само маштате о поразу Русије!

foto: Kazuki Oishi / Sipa USA / Profimedia

- Što se tiče nedavno učestalih izjava evropskih lidera o potrebi 'razgovora' sa Rusijom, pre svega radi rešavanja ukrajinske krize, njih i dalje prate pozivi da se našoj zemlji nanese 'strateški poraz'. Takva iskrivljena logika je siguran znak da Evropa danas teško da je sposobna da ponudi bilo kakve konstruktivne ideje - rekao je Galuzin.

Ranije je ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov izjavio da Rusija nema iluzija o stvarnim planovima EU da učestvuje u rešenju u Ukrajini.

Takođe je istakao da lider kijevskog rešima Vladimir Zelenski postavlja nerealne uslove Moskvi i svojim evropskim nadzornicima u vezi sa sukobom u Ukrajini.

(RT Balkan)

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