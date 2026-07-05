RUSKO Ministarstvo odbrane objavilo je snimak objektivne kontrole napada.

MOD Rusije

Voz koji je prevozio zalihe za ukrajinske trupe eksplodirao je u Černigovskoj oblasti, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije.

Ministarstvo je objavilo snimak napada. Na njemu se vidi kako dron „Geran-2” pogađa voz koji je prevozio zalihe za Oružane snage Ukrajine u selu Olešnja.

Navodi se da je pogodak cilja potvrđen putem objektivne kontrole.

Rusko Ministarstvo odbrane je ranije saopštilo da su artiljerci 72. zasebne motorizovane streljačke brigade Južne grupe snaga uništili neprijateljsko uporište u mestu Aleksejevo-Družkovka.

Tokom vazdušnog izviđanja, operateri bespilotnih letelica otkrili su grupu ukrajinskih boraca koji su se utvrdili u objektu u delu sela sa privatnim kućama.

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