"TAMPON-ZONA SE PLANSKI ŠIRI" Moskva zadovoljna stanjem na frontu: Značajno napredujemo
Tampon-zona na granici Rusije i Ukrajine stvara se planski, ruska vojska značajno napreduje, izjavio je portparol Kremlja Dmitrij Peskov.
„Već su postignuti značajni rezultati kada je reč o napredovanju naših snaga. I niko ne treba da sumnja da će ta zona biti formirana u obimu koji je neophodan za osiguranje naše bezbednosti“, poručio je Peskov.
Neophodnost stvaranja takve tampon-zone uslovljena je agresivnom prirodom kijevskog režima.
„S obzirom na agresivnu prirodu kijevskog režima, kako bismo osigurali bezbednost naših građana, moraćemo da stvorimo bezbednosnu zonu, ili tampon zonu“, rekao je Peskov novinarima.
Sa druge strane, Kijev izvodi napade na civilnu infrastrukturu u Rusiji.
„Kijevski režim napada naše objekte energetskog sektora, civilnu infrastrukturu koja nema nikakve veze sa vojnim kompleksom ili vojnoindustrijskim kompleksom“, objasnio je portparol Kremlja.
Prema njegovim rečima, „to je apsolutno očigledna teroristička priroda kijevskog režima“. Oni su pojačali udare na rusku civilnu infrastrukturu zbog pogoršanja situacije na frontu.
„Zato što dinamika na frontu iz dana u dan neumoljivo postaje sve nepovoljnija za Kijev. Naše snage napreduju“, podvukao je Peskov, kao primer je naveo Konstantinovku.
„To je veoma značajna linija i predstavlja izuzetno važan korak na putu ka zauzimanju celokupnog utvrđenog područja Kramatorska i Slavjanska“, dodao je on.
(Sputnjik)
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